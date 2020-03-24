Kuru öksürük ile normal öksürük arasındaki fark ne? Kuru öksürük nasıl olur?

Corona belirtilerinde başlıca belirti olarak kuru öksürük gösteriliyor. Ancak mevsim geçişleri ya da farklı hastalıklar nedeniyle de öksürük yaşanabiliyor. Kuru öksürük ve normal öksürüğü ayırt edebilmenin yollarını Prof. Dr. Hasan Bayram anlattı.

KURU ÖKSÜRÜK VE NORMAL ÖKSÜRÜK ARASINDAKİ FARK NE?

Corona virüsünün belirtilerinden biri de öksürük. Pek çok vatandaş mevsim geçişi sebebi ya da başka nedenlerle kuru öksürük yaşayabiliyor. Kuru öksürük ve corona virüsü belirtisi öksürüğü ayırt edebilmek için Prof. Dr. Hasan Bayram, “Basit bir gribin birkaç günde gerilemesini bekleriz ancak şikayetler gerilemiyor, ateş yükseliyorsa ve özellikle kuru öksürükte artış ve beraberinde nefes darlığı varsa o zaman bir hastaneye başvurmak gerekir” dedi.

“SOĞUK ALGINLIĞI VE CORONA BELİRTİLERİ BİRBİRİNE BENZİYOR”

Prof. Dr. Bayram bu süreçte yapılacakları şu sözlerle anlattı: “Aslında corona mevsim geçişlerinde gördüğümüz nezle, grip, basit soğuk algınlığı belirtileri başlangıçta birbirine çok benziyor. Kuru öksürük, burun akıntısı, boğaz ağrısı, halsizlik, kırgınlık olabiliyor. Corona da virüslerle ortaya çıkan ve soğuk algınlığı ile grip benzeri bulgulara yol açan bir hastalık. Dolayısıyla grip ve soğuk algınlığında ne yapıyorsak onu yapmamız gerekir. Basit bir gribin birkaç günde gerilemesini bekleriz ancak şikayetler gerilemiyor, ateş yükseliyorsa ve özellikle kuru öksürükte artış ve beraberinde nefes darlığı varsa o zaman bir hastaneye başvurmak gerekir. Bu söylediklerim herhangi bir kronik hastalığı olmayan, normalde sağlıklı bir birey için geçerli. Ancak bu dönem polen mevsimi. Özellikle astım hastalarında, alerjik nezlesi olan hastalarda burun akıntısı, nefes darlığı, hırıltı öksürük gibi şikayetler olabiliyor. Bunlar polene mi bağlı, yoksa araya basit bir soğuk algınlığı girdiği için mi, yoksa coronaya mı bağlı bunu ayırt etmek zor.

“ÇOK YOĞUN ÖKSÜRÜK VE ATEŞ VARSA ÖNEMLİDİR”

Ancak bu hastalar bu döneme kadar gözlemedikleri bir durumla, kontrol altına alınamayan öksürük ve yüksek ateşle karşılaşıyorsa, bir hekime başvurmakta fayda var. Astım ve Koah hastalarında da yüksek ateş varsa, balgam çıktıysa doktora başvurmalılar. Corona olmasa bile bakteriyel rahatsızlık ya da, zatürre olmuş olabilir.” Prof. Dr. Bayram özellikle yüksek ateşe dikkat çekerek, “Belirtilerde net bir ayrım yapmak gerçekten zor. Şimdiye kadar coronada gördüğümüz, öksürük daha yaygın oluyor. Ama basit bir soğuk algınlığında, alerjik nezlesi olanlarda, astımı olan birinde de kuru öksürüğü görebiliyoruz. Çok yoğun kuru öksürük varsa biraz daha üzerinde durabiliriz. Yüksek ateş varsa bu önemlidir. Yine basit nezle gripte nefes darlığı çok görülmez” dedi.

KURU ÖKSÜRÜK NEDİR?

Kuru öksürük, genellikle solunum yolu hastalıklarından meydana gelen bir öksürük türüdür. Daha çok astım hastalarında görülen kuru öksürük, son dönemde corona virüs hastalarında görülmeye başlanmıştır.