Lenfoma nedir? Belirtileri ve tedavisi… szcu2

Lenf bezleri vücudun en önemli savunma mekanizmalarından biridir. Lenfoma yani lenf kanseri en sık lenf bezlerinde görülür. Peki, lenfoma nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

LENFOMA (LENF KANSERİ) NEDİR?

Lenfoma, bağışıklık sisteminin lenfositler olarak adlandırılan enfeksiyonla mücadele hücrelerinde başlayan kanserdir. Bu hücreler lenf düğümlerinde, dalak, timus, kemik iliği ve vücudun diğer kısımlarında bulunur. Lenfositler bağışıklık sisteminin parçasıdır. Lenfatik sistemde vücudun etrafında dolaşarak enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olurlar. Lenfatik sistem vücutta, kan dolaşım sistemine benzer şekilde, lenf adı verilen bir sıvı taşır. Sıvı, vücuda yayılan lenf düğümlerinden (bezler) geçer.

İki ana lenfoma türü vardır:

– Hodgkin dışı lenfoma

– Hodgkin lenfoma

Hodgkin olmayan ve Hodgkin lenfoma farklı tipte lenfosit hücrelerini içerir. Her lenfoma türü farklı bir oranda büyür ve tedaviye farklı tepki verir. Lenfoma lösemiden farklıdır. Bu kanserlerin her biri farklı bir hücre tipinde başlar. Lenfoma enfeksiyonla mücadele lenfositlerinde başlar. Lösemi, kemik iliği içindeki kan oluşturan hücrelerde başlar. Lenfoma, lenf sisteminde hasar veya tıkanma olduğunda vücut dokularında sıvı birikimi olan lenfödem ile aynı değildir.

LENFOMA BELİRTİLERİ

– Vücudun herhangi bir noktasında oluşabilen ancak sıklıkla boyun, koltuk altı veya kasıkta görülen büyümüş lenf düğümleri

– Halsizlik

– Ateş

– Gece terlemeleri

– Nefes darlığı

– Öksürük, solunum problemi ve göğüs ağrısı

– Kilo kaybı

– Karında şişlik, şişkinlik, dolgunluk hissi veya ağrı,

– Kaşıntı

LENFOMA TEDAVİSİ

Tedavi, sahip olduğunuz lenfoma türüne ve evresine bağlıdır.

Hodgkin dışı lenfoma için ana tedaviler şunlardır:

– Kanser hücrelerini öldürmek için ilaç kullanan kemoterapi

– Kanser hücrelerini yok etmek için yüksek enerjili ışınlar kullanan radyasyon tedavisi

– Kanser hücrelerine saldırmak için vücudunuzun bağışıklık sistemini kullanan immünoterapi

– Lenfoma hücrelerinin büyümelerini engellemek için yönlerini hedefleyen tedavi

Hodgkin lenfoma için ana tedaviler şunlardır:

– Kemoterapi

– Radyasyon tedavisi

– İmmünoterapi

Bu tedavilerin işe yaramadığı durumlarda kök hücre nakli gerekebilir. Tedavi sırasında yüksek dozda alınan kemoterapi kanser hücrelerini öldürürken, kemik eliğinde yeni kan hücrelerini yapan kök hücreleri yok eder. Bu yüzden kemoterapiden sonra yok olan kök hücrelerin yerine nakil yapılır. Lenfoma tedavisi tamamlandıktan sonra, hastalar nüks olasılığı açısından, ilk 2 yıl daha sık olmak kaydı ile 5 yıla kadar yakın takipte tutuluyorlar. Sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzaklaşarak düzenli egzersiz ve sağlıkli besinler tüketmek gibi yaşam tarzı değişiklikleri, lenfomalardan korunmak için çok önemlidir.