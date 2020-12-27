Lenfoma tedavisi gören yoğun bakım çalışanı hayatını kaybetti: İhmal kurbanı mı?

Mersin Tarsus Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde hemşire olarak görev yapan 40 yaşındaki Kadir Saldız, sabaha karşı nöbetini arkadaşlarına devretti. Arkadaşına ‘Ben biraz dinleneceğim” diyerek dinlenme odasındaki kanepeye uzanan Saldız, bir daha uyanamadı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Saldız’ın lenfoma tedavisi gördüğü öğrenildi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulan Saldız’ın cenazesi otopsi için Ankara’ya gönderildi. Saldız’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

COVİD-19 TESTİ POZİTİF

Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, daha önce lenfona tedavisi gören Kadir Saldız’ın 5 yıldır tedavi görmediğini, remisyonda denilen tedavi görmeyen, ilerlemeyen bir süreçte olduğunu ifade etti. Saldız’ın şüphe üzerine yaptırdığı corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını belirten Antmen, “Yalnız nöbete gitmeden önce Covid-19 ile ilgili şikayeti olmuş. Bu nedenle nöbete girmeden önce test yapılmış. Sonra nöbetten çıkmış vefat etmiş. Vefat ettikten sonra PCR teste pozitif çıkmış. Bir de odasında tek başına vefat ettiği için şüpheli ölüm olarak değerlendirilmiş. Bu tür otopsileri burada yapamadıkları için Ankara’ya göndermişler” diye konuştu.

“TEST VERECEK ŞİKAYETİ OLAN BİR KİŞİ NORMALDA NÖBETE GİTMEMELİ”

Test verecek şikayeti olan bir kişinin normalde nöbete gitmemesi gerektiğini anlatan Antmen, “Saldız’ın nasıl nöbete gittiğini bilmiyoruz. Başhekim bize böyle bir bilgi vermedi. Bir de doktor olmadığı için biz böyle yakın bir takipte de değildik” ifadelerini kullandı.

5 yıldır tedavi görmemiş olsa da böyle birine nöbet yazılıp yazılamayacağı yönündeki soruya Antmen şöyle cevap verdi; “Lenfoma artık iyileşebilir bir hastalık. Tamamen kurtulup hasta normal yaşantısına devam edebiliyor. Nöbet falan da tutabiliyorsun. Ama bunun 5 yıldır tedavi görmemiş olması nedeniyle bir veri oluşmuş ve ondan dolayı nöbet yazılmış. Kendisinin nöbete girmesi isteyip istemediği konusunda bir şey bilmiyoruz. Onun için çok yorum yapamıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BÖYLE ŞİKAYETİ OLAN BİR KİŞİ NASIL ÇALIŞTIRILIYOR?”

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Mersin Şube Başkanı Zeki Sinan Doğan ise daha önce lenfoma olan ve tedavi olan Saldız’ın remisyonda denilerek göreve gönderildiğini kaydetti. Saldız’ın nöbete girerken Covid-19 testi verdiğini anlatan Doğan, şöyle devam etti:

“Nöbet çıkışı biraz dinleneyim derken dinlenme odasında vefat etmiş. Büyük ihtimal kalp krizi diyorlar. Vefat ettikten Covid-19 testi pozitif çıkmış. Bizim düşüncemize göre Covid-19’a bağlı kalp krizi. İnsanlar madem böyle nasıl çalıştırıyorlar. İşin doğrusu test sonucu çıktıktan sonra insanlar çalıştırılmalı. Sağlıkçılarda ise rutin test yapılıp 1-2 gün sonra çıkıyor. Demek ki yetiştirilemiyor. Büyük ihtimalle Saldız’ın da test sonucu da daha çıkmamıştı böyle bir olay olduğu için acele edip hemen çıkardılar.”

“BİLE BİLE ÖLÜME YOLLAMAK GİBİ BİR ŞEY”

Normalde böyle rahatsızlığı olan bir kişinin yoğun bakımda çalıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Doğan şunları söyledi:

“Başka sağlıkçıların bile testi pozitif çıksa 1 hafta sonra ‘Gel başla' diyorlar. Eleman bulamadıkları için çağırıyorlar. Bu kişi kanser rahatsızlığı geçirmiş bir hasta. ‘Tamam remisyonda’ dediğimiz, düzelmiş takip ediliyor. Böyle hastaların yoğunu bakımlarda özellikle covid yoğun bakımlarda çalıştırılmaması lazım. Bu taksirli adam öldürmeye benziyor. Bu bile bile ölüme yollamak gibi bir şey. Buna benzer bir sürü sağlıkçı var. Kronik rahatsızlığı olup da covid polikliniklerinde, covid yoğun bakımlarında çalışıyorlar. Diğerleri 6 saat çalışırken sağlıkçılar 8 saat 10 saat çalışmak zorunda kalıyor. Diğer devlet memurları hiç covid riski olmamasına rağmen 6 saat çalıştırılırken sağlık çalışanları yüksek virüse kaldıkları bölgelerde yeri geliyor 24 saat çalıştırılıyor. Ne kadar koruyucu kullanırsa kullansın.”

Genç hemşirenin hayatını kaybetmesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Sadık Emre Dı̇rek ise hastanenin sosyal medya hesabından “Sağlık Ekibimizin değerli üyesi Hemşire Kadir Saldız’ı kaybetmenin verdiği üzüntü ve minnetle Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum” paylaşımında bulundu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Hemşire Saldız’ın vefatı Twitter’de #HemşireNöbetteÖldü etiketi ile gündem oldu. Sağlık Teknikerleri Birliği’nin Twitter’daki hesabından, “Bugün bir meslektaşımız daha görev başında hayatını kaybetti. Hemşire arkadaşımız Kadir Saldız, Lenfoma tedavisi gördüğü halde yoğun bakımda çalıştırılmasına neden olan kişiler yargılanmalıdır” ifadelerine yer verildi.