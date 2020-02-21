Genellikle domates suyu, domates sosu, ketçap veya çiğ olarak tüketilen domateslerde yüksek oranda bulunan likopen nedir? Likopen içeren besinler nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

LİKOPEN NEDİR?

Likopen, antioksidan özelliklere sahip bir bitki besin maddesidir. Karotenoidler adı verilen bir dizi pigmentten biridir. Bu inanılmaz küçük molekül ilk olarak 1910’da izole edildi ve tam molekül yapısı 1931’de keşfedildi. Likopen domates, karpuz, kırmızı portakal, pembe greyfurt, kurutulmuş kayısı, guava meyvesi, papaya ve kuşburnunda bulunur.

Emildikten sonra likopen kanda dolaşır ve esas olarak karaciğer, deri, adrenal, akciğerler, kolon, prostat ve testisler dahil olmak üzere vücudun yağ dokularında ve organlarında depolanır.

Likopenin insan sağlığındaki birincil rolü hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilecek bir antioksidan olmasıdır. Antioksidanlar, vücudumuzda oksidatif stres oluşturan serbest radikaller adı verilen reaktif bileşiklerin aktivitesini nötralize eder.

Likopenin sağlığa faydasına dair en güçlü kanıt, kan basıncını düşürücü etkisiyle ilgilidir. Günde 12 miligramdan (mg) fazla likopen tüketmenin, özellikle yüksek tansiyonu olan kişilerde kan basıncını düşürdüğü gösterilmiştir.

Bazı gözlemsel çalışmalar likopen açısından zengin bir diyet ile meme, prostat ve akciğer kanserleri de dahil olmak üzere bazı kanser türlerinin riskinde azalma arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, bu alanlarda araştırma tutarsızdır ve randomize kontrollü çalışmalar, gıdalardan likopen tüketilmesi veya kanserin önlenmesi veya tedavisi için takviyelerden tutarlı bir yarar göstermemiştir.

Araştırmalar sınırlı olmasına rağmen likopen, güneşe maruz kalmanın cildimiz üzerindeki zararlı etkilerine karşı koruma sağlayabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, bir kişi likopen açısından zengin bir diyet tüketse bile kullanılması gereken güneş koruyucu yerine geçmez.

LİKOPEN İÇEREN BESİNLER NELERDİR?

En önemli likopen kaynakları domates ve domates ürünleridir. Domates, doğadaki en zengin likopen kaynağıdır. Isıl işlem görmüş domatesin içindeki likopen maddesi arttığı için, domates ürünleri çiğ domatesten bile daha iyi birer likopen kaynağıdır. Ayrıca kurutulmuş kayısı, kuşburnu, pembe greyfurt ve karpuz da likopen içerir.