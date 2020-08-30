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Lösemi hastası Merve’den ilik bağışı çağrısı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören 18 yaşındaki Merve Arpacı, hastalığı boyunca yaşadığı sıkıntıları bir video çekerek anlattı. Tedavisi için ilik bağışında bulunulmasını isteyen Merve, nakil yapılamazsa ömür boyu ilaç kullanacak.

15:49 -
Haberler Sağlık
Lösemi hastası Merve’den ilik bağışı çağrısı

Elazığ’da yaşayan Merve Arpacı’ya 2015 yılında lösemi teşhisi konuldu. Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde 2 yıl boyunca tedavi gören Arpacı, tedavisi tamamlanmak üzereyken ağabeyi Mehmet Sait Arpacı’yı 2017 yılında genç yaşta kaybedince hastalığı nüksetti.

Tedavisine tekrar başlanan Arpacı, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede yoğun bir tedavi süreci yaşayan Arpacı, çektiği video ile o süreçte yaşadığı sıkıntıları anlatarak, ilik bağışı çağrısında bulundu.

FOTO: DHA

İLİK NAKLİ YAPILMAZSA ÖMÜR BOYU İLAÇ KULLANACAK

Baba Yılmaz Arpacı ise, “Bize acil ilik nakli lazım. İlik nakli yapılmazsa ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kalacak.” diyerek yetkililerden yardım istedi. (DHA)

baba Elazığ Fırat Üniversitesi Malatya
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