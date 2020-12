LÖSEV ilaçlı meyveye savaş açtı

İzmir Seferihisar'daki Lösemili Çocuklar Vakfı Çiftliği'nde yetiştirilen tarım ilaçsız, parafinsiz doğal satsuma mandalina bu yıl tam da korona döneminde C vitamini deposu olarak satışa çıktı.

Gelirinin tamamı lösemili çocukların parasız tedavisi için kullanılan doğal mandalinaların toplamasından seçilmesine, kutulanmasına kadar her noktada lösemili gençler ve aileler de görev alıyor. Bu yıl bin ton satsuma mandalinanın satışa sunulduğunu belirten LÖSEV Başkanı Üstün Ezer başlattıkları doğal yaşam projesini, kanser verilerine dikkat çekerek şöyle anlattı:

HASTALIKLAR ARTTI

– Ne yazık ki lösemi ve kanser hastalıkları çığ gibi artmakta. Ülkemizde her sene 200 bini aşkın yeni kanser hastası görülmekte. Ve maalesef her gün 400 kişiyi bu hastalıklardan kaybediyoruz. Lösemi ve kanser nedenleri arasında ilk sırada sigara ve kanserojen beslenme yer almaktadır. Özellikle çocuklarımızın tükettiği gıdalardaki tarım ilacı kalıntıları, sarartma ve kızartmada kullanılan çok zehirli etilen dioksit gazı ile raf ömrü uzasın diye üzerine sürülen parafin kansorejen. Bunun yanı sıra yine çocuklarımızın çok sevdikleri çikolata, şeker, sakız, yoğurt gibi gıdalara konulan renk, tat ve koku veren kimyasallar, aşırı ve hızlı kızartılan cips ve hamburger gibi yiyecekler ile katkılı tüm besinler lösemiye neden olmaktadır. LÖSEV çocuklar başta olmak üzere herkesi uyarmalı ve korumalıdır. Bunun için de örnek olarak doğal tarım ürünleri yetiştiriyor ve sağlıklı gıdalar sunuyor.

COVID-19'A KARŞI KORUMA SAĞLAR

Satsuma mandalinaların Akredite LÖSEV Gıda Laboratuarları'nda test edilip onaylandığını belirten Üstün Ezer, “Doğal satsumalarda yüksek C vitamininin yanı sıra özellikle selenyum maddesinin bulunması büyük bir özelliktir. Bilindiği üzere selenyum antioksidan bir elementtir ve vücut savunma sisteminde yer alır. B12 ve C vitamini ile birlikte selenyum da içeren doğal mandalinalar sayesinde vatandaşlarımız Covid-19 enfeksiyonundan korunabileceklerdir” dedi. Ezer sözlerine şöyle devam etti: “Satsuma mandalinayı çürütmeden kısa sürede satmak zorundayız. Çünkü rafta durma ömrünü uzatan petrol-parafin gibi koruyucu-kanserojen kimyasallar kullanmıyoruz.”

YENİ YIL HEDİYESİ C VİTAMİNİ

Ezer, “LÖSEV'den LSV Dükkan logosu ile satılan mandalinaları yiyenler bir yandan Covid-19'dan korunurlarken öte yandan lösemili bir çocuğa hayat vermenin mutluluğunu yaşıyorlar” dedi…

Üstün Ezer, mandalinaların özellikle büyük şirketler için çalışanlarına yeni yıl hediyesi olarak yollandığını söyledi. Doğal mandalinalar Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere 8 ilde bulunan LSV Dükkan mağazalarından ya da internetten lsvdukkan.com adresinden siparişle kargolanıyor. Ayrıca Turkcell ve Türk Telekom faturalı hatlardan 3506'ya ‘mandalina' yazıp yollandığında bir SMS ile 3 kilo LÖSEV mandalinası kargo ücreti ödemeden evinize kadar geliyor. Ezer, LSV Dükkan web sayfasında mandalina dışında nohut, sarımsak, domates ve biber salçası, zeytin ve zeytinyağı gibi doğal kontrollü tarım ürünleri, tarhana, bebek tarhanası, erişte, etli mantı, çubuk kraker, kış çayı, çikolata gibi katkısız ürünlerin de satıldığını sözlerine ekledi.

TEK KATKI MADDESİ ÇOCUKLARIN SEVGİSİ

– Ne yazık ki her geçen gün doğallıktan uzaklaşmaktayız ve sağlıklı beslenme giderek imkansızlaşıyor. Biz bu kötü gidişatı durdurmak ve ‘lösemi değil çocuklarımız kazansın' istiyoruz. Bunun için de çikolatadan mandalinaya kadar her şeyi sunuyoruz. Tarlanın sürülmesinden salçanın şişelenmesine kadar üretimin her safhasında lösemiden iyileşmiş gençler ve çocuklarımızın anneleri görev almaktadır. Tüm çalışmalarını hiç yorulmadan sevgi katarak yapıyorlar. Yani LÖSEV ürünlerindeki tek katkı maddesi annelerimiz ve çocukların sevgisidir.