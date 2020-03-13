Magnezyumeksikliği, vücutta düşük bir magnezyum seviyesinin bulunduğu bir elektrolit bozukluğudur. Çok sayıda semptomla sonuçlanabilir. Hipomagnezemi olarak da bilinen magnezyum eksikliği sıklıkla gözden kaçan bir sağlık sorunudur. Peki, magnezyum eksikliği belirtileri nelerdir? Magnezyum eksikliğine ne iyi gelir? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

MAGNEZYUM NEDİR?

Magnezyum vücutta en bol bulunan esansiyel (vücuda dışarıdan alınması zorunlu olan) minerallerden biridir. Öncelikle vücut kemiklerinde depolanır. Kan dolaşımınızda çok az miktarda magnezyum dolaşır.

Magnezyum vücudunuzdaki 300’den fazla metabolik reaksiyonda rol oynar.

Bu reaksiyonlar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok önemli vücut süreçlerini etkiler:

– Protein sentezi

– Hücresel enerji üretimi ve depolanması

– Hücrelerin stabilizasyonu

– DNA sentezi

– Dinir sinyali iletimi

– Kemik metabolizması

– Kalp fonksiyonu

– Kaslar ve sinirler arasındaki sinyallerin iletimi

– Glikoz ve insülin metabolizması

– Kan basıncı

Magnezyum eksikliğiyle ilişkili sağlık sorunları arasında, çölyak hastalığı, Crohn hastalığı, kronik ishal, alkolizm, tip 2 diyabet bulunur.

Bu nedenle, insanların sağlıklı kalmak için her gün diyetlerinde yeterli magnezyum alması hayati önem taşımaktadır.

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Magnezyum eksikliği tıpta hipomagnezemi olarak adlandırılır. Magnezyum eksikliği belirtileri arasında şunlar bulunur:

Hafif magnezyum eksikliğinde;

– İştahsızlık

– Bulantı

– Kusma

– Yorgunluk

– Halsizlik

Şiddetli magnezyum eksikliğinde;

– Kas krampları

– Kardiyak aritmiler

– Fibromiyalji

– Uyuşma

– Dikkatte azalma

– Zihinsel bulanıklık

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİNE NE İYİ GELİR?

Magnezyum vücut tarafından kolaylıkla absorbe edilen bir mineral olup, sağlıklı ve doğal bir beslenme ile günlük magnezyum ihtiyacı rahatlıkla karşılanabilir. Besinlerdeki magnezyum miktarının yaklaşık % 40- 60'ı vücut tarafından kolay emilir. Hem bitkilerde hem de hayvansal kaynaklı gıdalarda yaygın olarak bulunur.

İnsan vücudunun günde ortalama 280-350 mg magnezyuma ihtiyacı vardır. Badem, ceviz, fındık, fıstık, kaju gibi sert kabuklu yemişler, kabak çekirdeği, kurubaklagiller (mercimek, nohut, kuru fasulye ve tüm fasulye türleri), tam tahıllar, buğday kepeği, koyu yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, nane, pazı, roka, pancar yaprakları gibi), muz, çilek, ahududu, karpuz, kavun, hurma, incir, kabuklu fırın patates, çikolata ve kakao doğal magnezyum kaynaklarıdır.

Birçok ot, baharat ve yosunlar da magnezyum içerir; Agar yosunu, kişniş, dereotu, kereviz tohumu, adaçayı, kurutulmuş hardal, fesleğen, kakao tozu, rezene tohumu, kekik, kimyon tohumu, tarhun, mercanköşk, haşhaş tohumu da magnezyum bakımından zengindir.

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