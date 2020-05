Mardin’de günde 300 corona virüsü testi yapılabilecek

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde 44 ilde 73 olan corona virüsü tanı laboratuvarı sayısını 65 şehirde 114'e çıkartırken çevre illere numune gönderen 16 il arasında yer alan Mardin'de de Sağlık Bakanlığının destekleriyle İl Sağlık Müdürlüğü ve Devlet Hastanesi yönetiminin gayretleriyle 24 saat gibi kısa sürede kurulumu tamamlanan PCR laboratuvarında tanı testi çalışmalarına başlandı.

18 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞIYOR

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Mardin Devlet Hastanesi corona virüsü PCR tanı laboratuvarında hızlı sonuç vermek için titizlikle çalışmalarına başlayan 3 gruptan oluşan 18 kişilik sağlık ekibi, aynı gün içerisinde gelen tüm testleri tamamlayarak sonuca ulaşırken, aynı anda diğer test çalışmalarını da sürdürüyor.

Mardin Devlet Hastanesi PCR laboratuvarının Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Mardin’in corona virüsü PCR yetkili laboratuvarı olarak görevlendirildiğini kaydeden Başhekim Uzm. Dr. Alpay Tuncar, “Öncelikle Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya ve emeği geçen kamu kurumlarına teşekkür ederiz. Kısa sürede laboratuvarımızı kurduk. Tam kapasite çalışmaya başlandı.

“TEST KAPASİTESİNİ ARTIRABİLİRİZ”

Şu an için günde 300 test kapasitesiyle çalışıyoruz, ama test kapasitesi olarak günlük 600-700'e çıkabiliriz. Bu laboratuvar şu an için virüslerde bulunan DNA ve RNA dediğimiz zincirlerin tespitinde bize fayda sağlıyor. Bu amaçla kullanıyoruz. Şu an sadece corona virüsü için kullanacağız, ama bir müddet sonra diğer testlerde de rahatlıkla kullanabileceğiz” dedi.

Tuncar, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan ve Türkiye'de üretilen kitlerle testlerin yapıldığı PCR laboratuvarında 18 kişiden oluşan 3 ekibin 8 saat süreyle çalıştığını dile getirdi.

Öte yandan, daha önce Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık ve Araştırma ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanelerine numune gönderen Mardin, hizmette giren laboratuvar ile birlikte çevre illerden numune alabilecek konuma geldi. İHA