Marmara Üniversitesi öğrencilerinden ‘Yapay Kıkırdak’ projesi

Marmara Üniversitesi Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (NBUAM) araştırmalarını yürüten lisans öğrencilerinin çalışması, tıp dergisi olan “Cartilage”a kabul edildi.

3 BOYUTLU BİYOYAZICI İLE YAPAY KIKIRDAK ÜRETİLDİ

Marmara Üniversitesi öğrencisi Muhammet Sefa İzgördü tarafından 8-10 Mayıs 2019 tarihinde İspanya’nın Granada şehrinde düzenlenen “International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering” adlı konferansta sunulan proje büyük ilgi gördü. Projede 3 Boyutlu Biyoyazıcı ile yapay kıkırdak üretilerek; kıkırdak tedavileri için alternatif biyomalzeme üretimi gerçekleştirilmiş oldu. İnsan vücudunun doğal yapısına sahip bu dokuyu üretmek için mezenkimal kök hücreler kullanıldı. Hücrelerin, üretilen kıkırdak yapıları ile biyouyumlu olması; üretilen yapay kıkırdağın, aşınmış kıkırdağın yerini alma potansiyeline sahip olduğunu gösterdi.

Yapay kıkırdağın geliştirilmesinde bir sonraki adım hayvanların tedavisinde test edilmesi olacak. (DHA)