Maske dağıtacağı açıklanan PTT’nin internet sayfası çöktü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacağını duyurmasının ardından, yaşanan yoğunluktan dolayı PTT'nin internet sitesi çöktü. Yapılan açıklamada, maske başvurularının e-Devlet Kapısı üzerinden alınacağı ifade edildi.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILACAK

Altun'un, internet sayfasından doldurulacak form ile ücretsiz maske temini sağlanabileceğini duyurmasının ardından PTT'nin internet sayfası çöktü. Maske başvurularının e-Devlet üzerinden yapılacağı belirtilen açıklamada, “Değerli Vatandaşlarımız, Yoğun ilginize teşekkür ediyoruz. Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz.” ifadeleri yer aldı.