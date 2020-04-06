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Maske dağıtacağı açıklanan PTT’nin internet sayfası çöktü

Corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtacağını duyuran PTT’nin internet sayfası çöktü.

Sözcü İstanbul
09:49 -
Haberler Sağlık
Maske dağıtacağı açıklanan PTT’nin internet sayfası çöktü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacağını duyurmasının ardından, yaşanan yoğunluktan dolayı PTT'nin internet sitesi çöktü. Yapılan açıklamada, maske başvurularının e-Devlet Kapısı üzerinden alınacağı ifade edildi.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILACAK

Altun'un, internet sayfasından doldurulacak form ile ücretsiz maske temini sağlanabileceğini duyurmasının ardından PTT'nin internet sayfası çöktü. Maske başvurularının e-Devlet üzerinden yapılacağı belirtilen açıklamada, “Değerli Vatandaşlarımız, Yoğun ilginize teşekkür ediyoruz. Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz.” ifadeleri yer aldı.

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