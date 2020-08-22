Maske takmanın 10 kuralı

Corona virüsünden korunma yolları uzmanlar tarafından sık sık hatırlatılsa da pek çok kişi ne sosyal mesafeye, ne de el hijyenine dikkat etmiyor. Maske takmayanların, taksa da yanlış kullananların sayısı da hayli fazla… Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengiz Uzun, maske kullanmanın corona virüsünden korunmada etkili bir yöntem olduğunu belirterek, “Tabii doğru kullanıldığı takdirde… Yanlış kullanımlar faydadan çok zarar getirir” dedi ve kuralları şöyle sıraladı…

KOLUNUZDA TAŞIMAYIN

1- Maskeyi takmadan önce ellerinizi bol sabunlu suyla yıkayın ya da kolonya ve dezenfektanla temizleyin.

2- Maskeyle ağzınızı ve burnunuzu tamamen kapatın. Burun telini burnunuza tam olarak oturtun.

3- Maskeyi taktıktan sonra burnunuzun altına, çenenize ve boyun bölgenize indirmeyin. Çünkü dışı kirlidir. Orada bulunabilecek virüsleri ellerimizle alıp her yere yayabiliriz. Ağız, burun ve gözlerimize dokunduğumuzda da kendimize bulaştırabiliriz. Son zamanlarda maskelerin kolda taşınması modası ortaya çıktı. Kolda taşımak bir moda ise o yapılsın ama o maske tamamen süs amacıyla kullanılsın, yüze kurallara uygun olarak başka bir maske takılsın.

NEMLENİNCE DEĞİŞTİRİN

4- Maskeye ellerinizle dokunmamaya dikkat edin. Dokunduğunuz takdirde ellerinizi yıkayın.

5- Maskeniz nemlenmişse hemen değiştirin.

6- Maskenizi çıkardıktan sonra cebinize, çantanıza, masaya koymayın. Sakın yere atmayın. Dış yüzüne dokunmadan lastiklerinden çıkarıp, dış yüzü içeride kalacak şekilde katlayıp, bir çöp kutusuna atın. Çöp kutusu yoksa bir poşet içine koyup, sonra atın.

KAĞITLARI YIKAMAYIN

7- Maskeli de olsanız sosyal mesafenizi koruyun. Biriyle yüz yüze konuşurken sosyal mesafeye dikkat edin ve maskenizi sakın açmayın. Karşınızdaki kişi açarsa onu uyarın.

8- Kağıt maskeleri yıkayıp, tekrar kullanmayın. Bu maskeler yıkandıktan sonra koruyuculuğunu yitirir.

9- Tatilde de sakın rehavete kapılıp, maskenizi çıkartmayın. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarını da harfiyen uygulayın.

10- Bir şeyler içip, yemek yediğiniz mekanlarda da uzun süre zaman geçirmeyin, saatlerce maskesiz oturmayın.