Maskeye ve mesafeye nasıl alışacağız?

Corona virüsüyle mücadeleye devam ettiğimiz bugünlerde birçok kişinin yaşamında bir hastalık tehdidi yokmuş gibi dikkatsiz davrandığını gözlemliyoruz. Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, pandemide özellikle maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını belirterek, tavsiyelerini şöyle sıraladı:

– Her birimiz bu sürecin sonlanmasını istiyor ve daha rahat daha özgür bir yaşama kavuşma hayalini elbette kuruyoruz. Ancak ruh sağlığımız için bu durumdan ne zaman kurtulacağımızı, ne zaman ilaç veya tedavinin bulunacağını düşünmektense bu durumu kabullenip tedbirlere uyarak yaşamımızı sürdürmemiz gerekiyor.

KURALLARI UYMAYANI UYARIN

– Birçok insan ülkemizde virüs ortaya çıktığından beri ciddi önlemler almakta ve bu önlemleri yaşamının bir parçası haline getirmiş durumda. Fakat toplumda insanların birçoğunun da maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına tam olarak uymadığını ve her geçen gün kuralları ihlal ederek daha rahat daha sorumsuz davrandıklarına da ne yazık ki sıklıkla şahit oluyoruz.

– Dikkatli davranan kişilerin maske kullanımı ve hijyen kurallarına uymayanları zaman zaman suçlayıcı sözlerle eleştirdiğini duyuyoruz. Bu olumsuz tutum, gereğinden fazla gerginliğe sebep oluyor ve bu da doğru davranışın gelişmesinde olumlu bir rol oynamıyor. Birbirimizi uyarmamızın sebebi birbirimizi korumak, bu bilincin gelişmesini sağlamak ve ciddiye almayan kişilere durumun önemini anlatmak olmalı. Kurallara uymayanları sakince ve nazikçe uyarırsak bu bilincin gelişmesine daha çok katkıda bulunmuş olacağız.

ALIŞKANLIK HALİNE GETİRİN

– Yıllardır alışık olduğumuz, kendimizi korumak adına her gün uyguladığımız adımlar ve kurallar var. Bu kurallar yaşamımızın bir parçası ve unutmadan, yadırgamadan dikkat edip uyguluyoruz. Aslında maske ile yaşamak bu duruma benziyor. Maskenin de günlük yaşamımızın bir parçası olduğunu ve hatta yalnızca kendimizi korumak için değil birbirimizi korumak için kullanmamız gereken bir araç olduğunu kabul edelim.

– Toplumda tek bir kişi yanlış maske kullanımıyla veya sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeyerek yüzlerce kişinin sağlığını tehlikeye atabilir.

TEHLİKENİN FARKINDA OLUN

– Normalleşme süreci başladığından beri eski yaşantılarımıza kaldığı yerden devam edeceğimizi düşünmüş olabiliriz. Bu düşünce toplum olarak rahatlamamıza sebep olmuş olabilir. Fakat hâlâ devam eden ve henüz aşısı ve ilacı olmayan bir hastalıkla karşı karşıyayız. Bu süreci normalleşme olarak adlandırmak yerine virüsle yaşama alışma süreci olarak adlandırmak hayatımızdaki bu tehdidi unutmamak için daha faydalı olacaktır.