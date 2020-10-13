Mazoşizm nedir, mazoşist kime denir?

Mazoşizm, 19. yüzyılda yaşamış Avusturyalı bir romancı olan Leopold von Sacher Masoch'un bir romanında anlattığı cinsel uygulamalara dayandırılarak, yazarın adıyla anılan bir cinsel tutuma verilen isimdir.

Mazoşizm sıklıkla cinsel ilişki ile ilişkilendirilse de, günlük yaşamda da karşılaşılabilen hastalıktır. Buna örnek olarak ise işkolik insanlar genellikle bu kategoride değerlendirilir.

MAZOŞİZM TEDAVİSİ NEDİR?

Tıbbi bir tedavisi bulunmayan mazoşizm için, psikolog desteği almak bu durumun üstesinden gelmek için atılabilecek ilk adımlardan birisi görülüyor.

Mazoşizme, modern psikiyatrik gruplandırmaların içerisinde psikoseksüel bozukluklar içinde yer verilmektedir.