Mehmet Öz’den skandal açıklama

Dr. Mehmet Öz, Fox News kanalında çok tartışılan bir açıklamaya imza attı. Corona virüsü sebebiyle kapanan okulların yeniden açılması gerektiğini savunan Öz, bu durumda çocukların ‘sadece’ yüzde 2 veya 3'ünün ölebileceğini ifade etti.

Öz'ün sözleri ABD kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, sosyal medyadan Dr. Öz'e birçok tepki geldi.

‘SADECE’ 1,7 MİLYON ÇOCUK!

Dr. Öz'ün verdiği ölüm oranına göre, okullar açıldığında, ABD'de ilkokul, ortaokul ve liselere giden yaklaşık 1.7 milyon çocuğun coronadan ölümü anlamına geliyor.

ABD CORONADA EN KÖTÜ DURUMDA OLAN ÜLKELER ARASINDA

ABD’de toplam can kaybı 30 bin 990 olurken, ABD Başkanı Donald Trump ise, “Biz hiçbir şey yapmasaydık 2,2 milyon insanın ölmesi bekleniyordu ama bunun çok altında olan 100 bin ila 200 bin ölümle bu süreçten çıkarsak, iyi bir iş çıkardık demektir” açıklamasını yapmıştı.