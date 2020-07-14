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Melek, yaşam savaşını kaybetti

Antalya'nın Demre ilçesinde 5 yıldır beyin tümörüyle mücadele eden 14 yaşındaki Melek Tokgöz, yaşam savaşını kaybetti. Küçük Melek'in anne ve babası, "Meleğimiz uçtu" diyerek, gözyaşı döktü.

14:14 -
Haberler Sağlık
Melek, yaşam savaşını kaybetti

Demre’nin Büyük Kum Mahallesi’nde oturan Şerife- Birdal Tokgöz çiftinin kızı Melek, 5 yıl önce beyninde görülen tümör nedeniyle ameliyat edilip, kitle temizlendi. Geçen yıl Melek’in beyninde küçük bir kitle olduğunun belirlenmesi üzerine yeniden tedaviye başlandı. Yaklaşık bir yıldır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Bölümü’nde tedavi gören Melek Tokgöz, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Anne ve babası, “Meleğimiz uçtu” diyerek, gözyaşı döktü.

EVDE EĞİTİM GÖRÜYORDU

Küçük Melek’in cenazesi, ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin katıldığı törenle Demre Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi. Son üç yıldır sağlık nedeniyle okula gidemeyen Melek Tokgöz, Demre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisiydi. Eve gelen öğretmenler, Melek’e eğitim veriyordu. DHA

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