Meme kanserinde korkutan tablo mutluluğa dönüşebilir

Meme kanseri, sadece tanısı konulduktan sonra değil, tedavi sonrası da psikolojik sorunlara neden olabiliyor. Kanserli memenin ameliyatla alınacak olması hastalarda ağır depresyona yol açabiliyor. Ancak onkoplastik cerrahiyle yani onkolojik cerrahi ve plastik cerrahinin birleşmesiyle uygulanan yöntem sayesinde hastalar, hem sağlığına kavuşuyor, hem de memelerini kaybetmiyor. Böylelikle ameliyattan sonra normal yaşamlarına devam edebiliyor. Prof. Dr. Hasan Karanlık onkoplastik cerrahinin önemini şöyle anlattı…

LÜKS DEĞİL, ŞARTTIR

Meme kanseri olduğunu öğrenen kadın artık iyileşme oranının yüksek olduğunu bildiği için tedavi sonrasını sorgulamaya başladı. Teoride bilinen ancak pratikte aynı oranda uygulanmayan onkoplastik cerrahinin önemi bu sorgulamayla gündeme geldi. Onkoplastik cerrahi artık bir lüks değil; kadının tedaviden sonraki hayatı için bir gerekliliktir.

CİNSİYET SEMBOLÜDÜR

Kanser korkusu yaşayan kadına ‘önce tedavi edelim sonra memeyi tamir ederiz' yaklaşımı yanlıştır. Meme kadın için cinsiyetinin sembolüdür. Dolayısıyla tedavi sırasında ve sonrasında bedensel bütünlüğü kendisi-çevresi için mutluluğun şartı gibi düşünülmelidir. Hastanın memesiz hayatına devam etmesi ya da tedavi tamamlandıktan sonra bu sorununun giderilmesini beklemesi yerine meme cerrahisi eğitim ve yetkinliğine sahip iki cerrah aynı anda operasyonu yapabilir.

BÜYÜK MORAL OLUR

Beden eksikliği duygusu kadının çevre, aile, eş, iş hatta çocuğu ile iletişimini olumsuz etkileyebilir. Kadın, ruhunda travma oluşturan tedavi sonrasında hastaneye gitmeye çekinir. Kemoterapi, radyoterapi gibi zor tedavi süreçlerini yaşayan kadını depresif ruh halinden kurtarmak önemlidir. Görsel bütünlük sağlandığında tedaviye uyum da artar. Kanser tanısı ‘daha güzel göğüslere sahip olabilirim' düşüncesiyle yumuşayabilir. Korkutan tablo mutlu tabloya dönüşebilir.

HASTA, ESTETİK BİR GÖRÜNTÜYE KAVUŞUR

‘Kombine Ameliyat' olarak adlandırılan tedavide onkolog ve plastik cerrah birlikte operasyona girer. Onkolog, kanserli bölgeyi temizledikten sonra karşı meme ile görsel bütünlüğün sağlanması için plastik cerrah, gerekirse küçültme-toparlama-dikleştirme işlemini yapar. Böylece kadın ameliyat sonrası belki de hastalık öncesinden çok daha estetik bir meme görüntüsüne kavuşur.