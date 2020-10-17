Meme kanserine Lyme bakterisi mi sebep oluyor?

Uzmanlar birçok kadının korkulu rüyası olan meme kanserinin Türkiye'de son 25 yılda 3 katına yakın bir oranda arttığına dikkat çekiyor. Ülkemizde her yıl yaklaşık 25 bin kadına meme kanseri tanısı konuyor. Her 5 hastadan biri 40 yaşın altında. En genç hasta ise 17 yaşında. Amerika'da 50 yaş altı tanı alanların oranı yüzde 25 iken, bizde ise yüzde 50 civarında. Prof. Dr. Çetin, yaygın görülen bu hastalıkla ilgili çarpıcı bir araştırmaya ve yıllar önce yaptığı açıklamalara dikkat çekti. İşte detaylar:

ÇARPICI BiR SONUÇ

Uzun yıllardır gerçek nedeni bulunamayan bu kanser türü ile ilgili oldukça ciddi bir bilimsel araştırma yapıldı. Sonuçlar Amerika'daki New Haven Üniversitesi'nin 15 Eylül tarihli basın bülteninden dünyaya duyuruldu.

Hücresel ve Moleküler Biyoloji Bölüm Başkanı ve Üniversite'nin Lyme Araştırma Grubu Direktörü, dünyaca ünlü Biyoloji Profesörü Dr. Eva Sapi ve ekibinin Lyme hastalığına neden olan spiroket bakteri Borrelia burgdorferi ve meme kanseri arasındaki bağlantıyı ortaya çıkardı. Bu araştırma çerçevesinde 400'den fazla invazif meme kanseri dokusu içerisinde önemli sayıda örnekte Borrelia bakterisi pozitif tespit edildi.

Dr. Sapi, Borrelia bakterisinin meme kanseri ve metastazında önemli rol oynayabileceğini ileri sürdü. Ayrıca 38 yıllık doktor ve Klingharth Enstitüsü'nün kurucusu Dr. Deitrich Klingharth, 2019 yılında “Kronik Lyme hastalığı ile ilgili bir toplantıda, Dr. Jay Davidson'la yaptığı söyleşide; “Bugüne kadar meme kanseri teşhisi konan, Lyme hastası olmayan hiçbir kadına rastlamadım” ifadesini kullanmıştır.

6 YIL ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Yaklaşık 15 yıldır 365'den fazla hastalığı taklit ettiği ifade edilen “Lyme Hastalığı” konusunda araştırmalar yapan Prof. Dr. Çetin; 2014 yılında bir ‘Lyme Hastalığı Konferansı'nda Lyme ve meme kanseri arasında bağlantı olabileceğini öne sürmüştü. Meme kanseri tanısı almış ve yüksek kolesterol seviyelerine sahip kadınların Lyme testi yaptırmalarında büyük fayda olacağını kamuoyuna tavsiye etmişti. Ayrıca bu düşüncesini 2018 ve 2019 yıllarında yazmış olduğu “Lyme Hastalığı” kitabında da bilimsel kanıtlarıyla ayrıntılı olarak ortaya koymuştu.

BAKTERiNiN ETKiLERi

Prof. Dr. Çetin, bu konuda şunları söyledi: “Kanser her şeyden önce bir DNA hastalığıdır. Borrelia spiroket bakterisi enzimleri baskıladığından, DNA'nın tamir mekanizmasını da bozar. Bu da kansere yol açar. Kanserin temelinde yatan diğer bir önemli neden de oksijen eksikliğidir.

Borrelia kanın kalınlaşmasını sağlamak suretiyle oksijenin dokulara taşınmasını güçleştirir. Düşük pH Borrelia için en uygun ortamdır. İnsan vücudunda en çok epitel hücreleri kanser hücresine dönüşüyor. Meme, kalın bağırsak ve prostat epiteli gibi”.