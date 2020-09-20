Merdiven altı güzellik merkezlerine dikkat!

Diyarbakır’da lazer epilasyon ve cilt bakımı gibi farklı birçok işlemi yapan güzellik merkezlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Uzman hekim ve uzmanlık eğitimini almamış yerlerde yapılan işlemler çoğu zaman kişide birçok problem yaşatıyor. Vücutlarında oluşan yanık gibi nedenlerden dolayı mağdur olanlar da güzellik merkezleri hakkında şikayette bulunuyor.

‘DERİYE YAPILAN HER İŞLEMİ UZMAN HEKİM YAPMALI’

Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Hamza Aktaş, uzman doktorların görev almadığı güzellik merkezindeki risklere dikkat çekti. Deriye yapılan her işlemin bir hekim ve uzmanlık eğitimini almış kişilerce yapılması gerektiğini vurgulayan Aktaş, bazı yasal boşluklar ve denetim eksiklikleri yüzünden güzellik merkezlerinin kendilerine pay çıkararak işlemlerin tümü yasal olamayan bir şekilde yaptıklarına değinerek şunları söyledi:

“Deriye işlem yapılan her şeyi bir dermatolog ve plastik cerrah yapması gerekiyor. Bu konuda da çok ciddi mağduriyetler yaşanıyor. Örneğin dolgu uygulamasından bahsedelim, yapacağınız basit bir hata körlüğe varacak ölçüde sıkıntıya yol açabilir. Veya dudak kenarına yaptığınız bir uygulama asimetrik bir dudağa yol açabilir.”

‘HASTALARIN BİR KISMINDA KALICI KOMPLİKASYONLAR OLUŞUYOR’

Bu tür yerlerde fiyatı daha ucuz diye Sağlık Bakanlığı onaylı olmayan birçok farklı ürünün kullanılmaya başlandığını da ifade eden Aktaş, ne kadar kar elde edebilirim düşüncesiyle hareket eden bu tür yerlerin hastalarda ciddi mağduriyetler yaratığını belirtti.

Bu hastaların kendilerine geldiğini, bir kısmını toparlayabildiklerini ancak bir kısmında da kalıcı komplikasyonlar oluştuğuna değinen Aktaş şunları söyledi:

“İnsan sağlığını gözetmeden bu işten ne kadar kar elde edebilirim düşüncesiyle hareket eden bu tür yerler, bakanlık onayı olmadan kullanılan birçok ürünle hastalarda ciddi mağduriyetler yaratıyorlar. Bu tür komplikasyonlar yaşandığında bu merkezler bunları çözemiyorlar. Tabi sonuçta bize geliyor, belki bir kısmını toparlayabiliyoruz ama hastalarımızın bir kısmında kalıcı komplikasyonlar oluşuyor. Körlük, burun ucunda çürüme, bunlar geri dönüşümsüz komplikasyonlardır.”

‘GÜZELLİK MERKEZLERİNİN DENETİMİ KONUSUNDA CİDDİ SIKINTILAR VAR’

Aktaş, güzellik merkezlerinin denetimlerinin yeterince yapılmadığını da değinerek, “Bununla ilgili birçok defa derneklerimiz aracılığıyla başvuruda bulunduk ama özellikle bu işlemleri yapan güzellik merkezlerinin denetimi konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu da görüyoruz. Ama bunlar hala yasal olarak yapmamaları gereken, yapmaları suç olan işlemleri çok rahat bir şekilde yapıyorlar” diye konuştu. (DHA)