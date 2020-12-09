Mersin Eczacı Odası Başkanı Özgün Sağır: Kan sulandırıcı ilaç bulamıyoruz

Mersin Eczacı Odası Başkanı Özgün Sağır, Covid-19 hastalarının mutlaka kullanması gerektiği kan sulandırıcı ilacı bulamamaktan yakındı. Kan sulandırıcı ilaç bulunamaması nedeniyle ciddi bir mağduriyet olduğunu anlatan Sağır, “Bizler de her gün eczanelerde hastalarımızla bu konuda karşı karşıya kalıyoruz” dedi.

Özellikle halk arasında kan sulandırıcı olarak bilinen spesifik ilacın bu dönemde mutlaka kullanılması gerektiğini anlatan Sağır, “Fakat bu ilaç Türkiye'de sınırlı sayıda. Belki günde 10-20 tane telefon ile aranarak ‘Başkan bana bu ilaçtan bulabilir misin?” lafıyla karşılaşıyorum çünkü ilaç yok. Ve bu ilacın üreticisi Türkiye'de üç tane firma var. Bu üç firmadan biri direk yurtdışına gönderiyor ilacını. Biz ülkede ilaç bulamazken Türkiye'de üretilen ilaç yurtdışına gönderiliyor. Ve maalesef Sağlık Bakanlığı da buna göz yumuyor. Buna daha farklı ilaçlar da ekleyebiliriz” diye konuştu.

“SAĞLIK OTORİTESİNDEN DESTEK GÖRMEDİK”

Covid-19’a karşı sürecin başından beri yapılması gerekenler ve nasıl çalışılması gerektiğiyle ilgili bilgilendirmeler yaptıklarını anlatan Sağır, şöyle devam etti:

“Koruyucu ekipmanla ilgili, hekimlerde olduğu gibi biz de herhangi bir şekilde “sağlık otoritesinden destek görmedik, kendi imkânlarımızla bir şeyler yapmaya çalıştık. Sürecin başında bunlara ulaşmak çok zordu biliyorsunuz. Yani maske başlı başına bir kavramdı. Biz işte en azından eczacılarımızın ve ecza teknikerlerimizin kullanması gereken maskelerinin temininde, tulumlarının temininde, gözlüklerin temininde, sperliklerinin temininde ciddi işler yaptık. Ayrıca belediyelerle organize olarak eczanelerin belirli periyotlarla dezenfekte edilmesini sağladık fakat onunla ilgili de belirli zamandan sonra bu iş bilimsellikten çıkan bir şekilde dezenfeksiyonlar başladığı için de özel bir gümüş iyon dediğimiz bir yöntemle eczanelerimizi tekrar dezenfekte etmeye başladık.”

“HASTANEYE HASTA OLAN, ECZANEYE HERKES GELİYOR”

Hasta olan kişiler hastaneye giderken eczaneye hasta olan olmayan herkesin gittiğini ifade eden Sağır şunları söyledi:

“Eczaneye sadece ilaç almak için değil, ilaç dışı ürün almak için geliyor ya da bir şey danışmak için geliyor ya da rahatsızlığıyla ilgili gelip nereye gitmesi başvurması gerektiği ile ilgili geliyor. Bu anlamda bir yoğunluk var zaten ve takdir edersiniz ki eczaneler 50-60 metrekarelik yerler. O yüzden biz de burada verdiğimiz hizmeti mecburen farklı bir şekle dönüştürdük. Görüyorsunuz kapıdan hizmet veriyoruz, eczanın içine mümkünse herhangi bir çizgi ile hizmet veriyoruz.”