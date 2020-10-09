Mersin Tabip Odası: Pandemi en çok işçiyi vurdu

Mersin Tabip Odası online olarak 60'a yakın doktorun katkıları ile “Mersin'de COVID-19 Sorunlar-Öneriler” başlıklı bir toplantı düzenledi. Toplantıda ele alınan konuları oda binasında düzenlenen basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Mersin Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Jini Güneş, pandemide filyasyonun başarılı olmasının anahtarının birinci basamakta bütüncül bir ekip çalışması olduğuna dikkat çekti.

“KÖTÜ SONUÇLARI ŞİMDİ YAŞANIYOR”

2003 yılından bu yana uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın kötü sonuçlarının şu an yaşandığını anlatan Dr. Güneş, şunları söyledi:

“COVID-19'a hiçbir bilimsel değeri olmayan tedavileri uygulamaya çalışan, ‘her vaka hasta değildir' diyerek aklımızla alay eden, vaka sayılarını az gösterdiğini pandeminin başlamasından yedi ay sonra itiraf etmek zorunda kalan, sağlık çalışanlarını pandemiden korumak için hiçbir etkin önlem almayan, okulların açılıp açılmayacağı konusunda her ay fikir değiştiren ve açılırken de öğrencilerin, öğretmenlerin sağlığına yönelik önlemleri almayan ve her şeyden önemlisi COVİD-19'a karşı mücadeleyi Şehir Hastaneleri ile kazanacağını zanneden bir hükümetimiz var.”

“İŞÇİ VE EMEKÇİLER PANDEMİN ÇOK ETKİLENDİ”

COVID-19 mücadelesinin bu ekonomik tartışmaları kaldıracak denli hafife alınmaması gerektiğine dikkat çeken Dr.Güneş, pandemide yoksul insanların öldüğünü, işçi ve emekçilerin daha fazla virüse yakalandığını ve daha fazla zarar gördüğünü öne sürdü.

Bunun en somut örneğinin Mersin Serbest Bölge ve Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşandığını ifade eden Dr. Güneş, “Burada örgütlü Tekstil-Sen sendikası’ndan aldığımız bilgilere göre bugüne dek 11 tekstil firması pandemi nedeniyle çeşitli tarihlerde kapanmak durumunda kalmış, önlemlerin yetersiz alınması nedeniyle iki işçi yaşamını yitirmiş ve çok sayıda işçi virüse yakalanarak ciddi tehlike atlatmışlardır.

Buralarda alınması gereken en önemli iki önlem, Sendikalar ve Sağlık Meslek Örgütleri’nin de içerisinde olduğu bir kurulun bu işyerlerini denetlemeleri ve şüpheli olgularda işçilere ücretli izin verilerek izolasyonlarının sağlanmasıdır.”