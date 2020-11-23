Mersin Tabip Odası’ndan ürkütücü iddia: Mersin’de coronadan bir günde 20-25 ölüm

Mersin Tabip Odası ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES), kentte Covid-19 hasta sayısı ve ölüm oranlarıyla ilgili ürkütücü rakamlar verdi.

“YOĞUN BAKIMLARDA YER KALMADI”

Antmen, artan pandemi vakalarına paralel olarak kentte ölüm oranlarının da arttığı söyledi. Sağlık Bakanlığı dışındaki Büyükşehir Belediyesi ve diğer resmi yerlerden aldıkları bilgilere göre hafta sonu Mersin’de 25 kişinin öldüğünü belirten Antmen, hasta sayısı çok fazla artması nedeniyle ölümlerin çoğalmasının gayet doğal olduğunu vurguladı.

Antmen, “Şimdi artık hastanelerin yoğun bakımları, servisler artık hasta kaldırmıyor. Hastaları acillerde bekletmeye başladılar. Sabahleyin aldığım bir habere göre Şehir Hastanesi acilinde 35’e yakın hasta servislerde yer boşalmasını bekliyor. Hastaneye yatması gerekip yatamayan Covid hastaları acilde sıra bekliyorlar. Tam net kesin bir sayı bilmiyorum ama 20-25 arası vefat var. O yüzden durum oldukça vahim. Şu anda Şehir, Üniversite ve Toros Devlet hastanelerinde yer kalmadı” dedi.

“RADİKAL ÖNLEMLER ALINMALI”

Artan vaka sayılarının önüne geçmek için radikal tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Antmen, “Bir kere şehirlerarası trafik kapanacak. Toplumsal hareketliliğinde azaltılması gerekiyor. Örneğin okulları kapattılar iyi güzel ama AVM’ler açık. Kültür etkinliklerini sinemayı tiyatroyu kapatıyorlar ama AVM’leri kapatmıyorlar. Büyük iş yerlerinin de kapanması gerekiyor. Onları da yapmıyorlar. ‘Bunları kapatın herkes başının çaresine baksın' değil sosyal destek verilerek kapatılsın. Hem kapatın hem ekonomik hem sosyal önlemleri alın. İşçileri, gerekirse iş yeri sahiplerini destekleyin. O şekilde bir kısıtlılık getirin. Sokağa çıkma yasağı ilan ediyorlar ama akşam 20.00’den sabaha kadar gibi. Hem de sadece hafta sonu gibi. İlginç, yeterli olmayacak çok fazla anlamı olmayan şeyler yapıyorlar. Bu şekilde pandeminin önüne geçemeyiz. Bunun için biraz daha radikal önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“VAKA SAYISI DAHA DA ARTACAK”

Salgının daha da artacağı uyarısında bulunan Antmen, şöyle dedi: “Biraz aşıya güvendikleri için önlem almıyorlar ama aşı hakkındaki spekülasyonları duyuyorsunuz. Çin aşısı yapacaklar, Avrupa’dan gelecek aşıyı para ile yapacaklar. Yani sadece parası olanlar aşılanacak parası olmayanlar yine Çin aşısına mahkum kalacak. Onun da ne kadar güvenli olduğu konusunda henüz net bir çalışma yok. O yüzden vakaların bundan sonra daha da artacağına eminiz.”

“CUMARTESİ GÜNÜ 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ”

SES Mersin Şube Başkanı Zeki Sinan Doğan ise ulaşabildikleri bilgilere göre cumartesi günü 18 kişinin corona virüsünden öldüğünü öne sürerek şunları söyledi:

“Ulaşamadıkları bilgilerle bu sayının 20-25 kişiye ulaştı. Derseniz ‘Elinizde pozitif belge var mı?' Ne yazık ki yok. Bu belgeleri ne Sağlık Bakanlığı veriyor, ne Sağlık Müdürlüğü, ne Valilik. Zaten Sağlık Müdürlüğü ve Valilik pandemi kurulu sağlık örgütlerini hiçe sayarak görüş almadıklarından biz bu basın açıklamalarıyla halkımıza ulaşmaya çalışıyoruz.”