Mersin’de acil tedbir çağrısı: Binlerce kişiyi kaybetme riskimiz var

Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca'nın dikkat çektiği ve haritanın kırmızıya döndüğü Mersin'de, Tabip Odası'ndan sonra bir çarpıcı uyarı da Sağlık Emekçileri Sendikası'ndan geldi. Sendika Başkanı Özge Göncü, günlük pozitif hasta sayısının 500 civarında olduğu kentte acil tedbirler alınmasını aksi takdirde tehlikenin çok büyüyeceği uyarısında bulundu.

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Mersin Şubesi tarafından kentteki Covid vaka artışları ve alınması gereken acil tedbirlerle ilgili basın toplantısı gerçekleştirildi. Şube Başkanı Özge Göncü burada yaptığı açıklamada, Mersin’in yüksek risk altında ve vaka artışında ilk 5 il arasında olduğunun Sağlık Bakanı’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile resmiyet kazandığını hatırlattı.

Bakanın yoğun bakım doluluk oranının yüzde 74 demesine rağmen, kendilerinin ve hasta yakınlarının yoğun bakım ve de servis yataklarında doluluğun yüzde 100 olduğunu, acil servislerde boş yatak bekleyen hastalar olduğunu gayet iyi bildiklerini öne sürdü. Göncü, “Yanılmak istiyoruz ancak Mersin’de günlük pozitif hasta sayısının bin 500 civarı, Covid kaynaklı ölüm sayısı günlük 20'den fazla olduğunu biliyoruz. Acilen tedbirler alınmaz ise, bu hızla Mersin'de salgın sonuna kadar yüzlerce, hatta binlerce vatandaşımızı kaybetme riskimiz var” ifadelerini kullandı.

“AŞI KONUSUNDA VERİLEN SÖZLERE İNANMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ”

Yöneticileri sivil toplum ve meslek kuruluşlarıyla birlikte çalışmaya davet eden Göncü, söylediklerinin dikkate alınmasını istedi. Aşının yılsonunda dahi yaygın uygulamasının mümkün görünmediğini anlatan Göncü şöyle devam etti:

“3-4 aydan önce alarm düzeyini düşürecek seviyede etkili olması da zor görünmektedir. Ne yazık ki aşı konusunda verilen sözlere de inanmakta güçlük çekiyoruz. Bol keseden milyonlarca doz aşı anlaşmaları taahhüt edilse de anlaşmaları görmedikçe tedarikçilerden onaylanmadıkça liyakatli halk salığı uzmanlarınca rıza verilmedikçe içimiz rahat etmeyecektir. İşi bildiği için değil ‘işini’ bildiği için makam verilen yöneticilerin, salgının başlangıcında üç beş maske dağıtımında ortaya koydukları fiyaskoyu aşı temini ve dağıtımı konusunda da yapmalarından endişe etmekteyiz.”

“14 GÜN TAM KARANTİNA UYGULANMALI”

Hafta sonları gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının yetersiz olduğunu savunan Göncü, Mersin gibi yüksek riskli illerde en az 14 günlük tam karantina uygulanması gerektiğini belirtti. Yoğun bakım doluluğunu ve yetersizliğini aşmak için, eski Mersin Devlet Hastanesi ile eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin onarımlarının yapılarak Covid hastalarını kabul hale getirilmesi gerektiğini anlatan Göncü önerilerini şöyle sıraladı:

“Mersin başta olmak üzere, tüm ülkede mezun durumdaki tüm sağlıkçılar ve haksız hukuksuz işinden edilen KHK'lılar göreve çağrılarak sağlık çalışanı eksikliği ivedilikle giderilmelidir. Yeterli personel atanarak, Covid hastaları için refakatçi alınması uygulaması derhal sonlandırılmalı, hem bu refakatçiler riske atılmamalı ve refakatçi değişiğimi ile hastalık bulaştırmaları engellenmelidir. Tüm kamu görevlileri günde 6 saat çalışırken günde 8 saatten de fazla çalışan, 16 ve 24 saatlik nöbetler tutan sağlık çalışanlarının, insanüstü çalışmalarının karşılığı olan fazla mesai ödenmelidir. Tedbirlere uymadıkları gerekçesi ile Covid 19 çıkan sağlık emekçilerine disiplin işlemi uygulamak gibi tarihe geçecek garabet uygulamalarına son verilmeli bunun yerine iş barışını koruyarak, sağlık çalışanlarının ruh sağlığını koruyacak ve çalışma koşullarını düzeltilecek yapısal çözümler üzerine çalışılmalıdır. Sağlık çalışanlarının çocukları için kreş açılmalı, ayrıca her iki ebeveyni çalışan veya tek ebeveyni olan çocukların ebeveynlerinden birine idari izin verilmelidir.”