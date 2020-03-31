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Metabolizma nasıl hızlandırılır?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Tuğba Günal; Metabolizma nasıl hızlandırılır? hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı.

19:25 -
Haberler Sağlık

Metabolizmayı hızlandırmanın yollarında bir tanesi güne su içerik başlamaktır. Su içmek bağırsaklarımızı çalıştırır ve metabolizmanızı hızlandırır. Uyandıktan 1-2 saat sonra bol proteinli bir kahvaltı yapmamız gerekmektedir.

diyet
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