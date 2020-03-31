Metabolizma nasıl hızlandırılır?

Metabolizmayı hızlandırmanın yollarında bir tanesi güne su içerik başlamaktır. Su içmek bağırsaklarımızı çalıştırır ve metabolizmanızı hızlandırır. Uyandıktan 1-2 saat sonra bol proteinli bir kahvaltı yapmamız gerekmektedir.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/metabolizma-nasil-hizlandirilir-5716405","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/metabolizma-nasil-hizlandirilir-5716405","pageType":"yazi","pageIdentifier":5716405,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Sau011flu0131k","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Metabolizma nasu0131l hu0131zlandu0131ru0131lu0131r?"});aip('newsArticle', {"identifier":5716405,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/metabolizma-nasil-hizlandirilir-5716405/","headline":"Metabolizma nasu0131l hu0131zlandu0131ru0131lu0131r?","articleBody":"","articleSection":"Sau011flu0131k","keywords":"["diyet"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/03/31/iecrop/metabolizma-shut_16_9_1585671907.jpg","author":"eakgul","dateCreated":"2020-03-31 19:25:12","datePublished":"2020-03-31 19:25:12","dateModified":"2020-03-31 19:25:12","info":"{"seo_news":"false"}"});