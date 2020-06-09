Bulantı, birçok hastalık ve duruma eşlik edebilecek yaygın bir semptomdur. Sıklıkla sindirim sisteminden kaynaklanan bir rahatsızlık sonucu olarak ortaya çıksa da baş dönmesi gibi başka bir nedenle de görülebilir. Peki, mide bulantısını ne geçirir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

MİDE BULANTISI NEDİR?

Mide bulantısı, kusma isteği oluşturan ve genellikle kusmayla sonuçlanan rahatsız edici bir durumdur. Mide bulantısı bir hastalık değildir, spesifik olmayan bir semptomdur. Mide bulantısının yaygın nedenleri arasında kullanılan ilaçların yan etkileri, gıda zehirlenmesi, hareket hastalığı, gebelik, apandisit, pankreatit ve aşırı alkol kullanımı bulunur. Bazen yoğun veya hoş olmayan kokular mide bulantısına neden olur.

Bulantıya sıklıkla ishal gibi gastrointestinal sıkıntıların belirtileri eşlik eder. Migren baş ağrısı veya yaralanmada olduğu gibi yoğun ağrı da bulantıya neden olabilir. Kafa travması geçiren insanlar daha sonra mide bulantısı ve baş dönmesi hisseder.

MİDE BULANTISININ BELİRTİLERİ

Bulantı genellikle ağrısız bir semptom olmasına rağmen rahatsız edicidir. Bulantı ile ortaya çıkan en yaygın semptom kusmadır. Bulantı ile de ilişkili semptomlar arasında baş dönmesi, baygınlık, ağız kuruluğu, ishal, ateş, karın ağrısı ve idrara çıkmada azalma bulunur.

Bulantıya eşlik edebilecek seröz semptomlar arasında göğüs ağrısı, konfüzyon, uyuşukluk, hızlı nabız, solunum zorluğu, aşırı terleme ve bayılma bulunur.

MİDE BULANTISINI NE GEÇİRİR?

Mide bulantısı yaşandığında altta yatan herhangi bir sağlık sorununun belirlenmesi amacıyla doktora başvurmak önemlidir. Altta yatan ciddi bir durumun olmaması durumunda evde yapılacak bazı tedaviler de mevcuttur.

İşte mide bulantısına iyi gelebilecek uygulamalar:

ZENCEFİL

Zencefil, sindirim sistemi bozuklukları için son derece faydalı bir bitkidir, zira bulantıyı geçirmede çok etkili bileşenler içerir. Bu bileşenler sindirim fonksiyonunu düzenleyen ve teşvik eden özellikler barındırır. Özellikle taze zencefili dilimleyip üzerine kaynar su dökerek demledikten sonra içmek mide bulantısı ve ağrısına iyi gelir. Sindirim sorunları için taze zencefil yerine kuru toz zencefil de kullanılabilir.

PAPATYA VE REZENE ÇAYI

Papatya veya rezene çayı da mide bulantısını geçirmede oldukça etkilidir. Çay yapıldıktan sonra tatlandırılarak ve küçük yudumlarla içilmelidir. Çok sıcak olmamalıdır ve mümkünse şeker yerine bal ile tatlandırılmalıdır.

NANE – LİMON ÇAYI

Nane ile kabuğuyla birlikte dilimlenmiş limon çay yapılıp içilirse bulantıya iyi gelir. Fakat bazı kişilerde bu çayın kuvvetli aroması bulantıyı şiddetlendirebileceğinden kullanırken dikkat edilmelidir.

DERİN NEFES ALIP VERMEK

Hafif bulantı durumunda tercihen temiz havada derin nefes alıp vermek bulantının geçmesine yardımcı olabilir. Özellikle aşırı yemek yemek ya da alkol almaktan kaynaklanan bulantılar için bu yöntem oldukça faydalıdır.

BOL SU TÜKETMEK

Mide bulantısının esnasında çok fazla sıvı kaybedildiyse, bulantı azaldıktan sonra dehidrasyonu en aza indirmeye yardımcı olabilir.

Mide bulantısını geçirmek için ayrıca;

– Kolonya gibi ferahlatıcı kokular kullanmak

– Yağlı ve ağır yiyecekler tüketmemek

– Mideyi aşırı derecede doldurmamak

– Sindirimi zor besinleri tüketmemek

– Araba yolculuklarında yolun gidişine ters olmayacak şekilde oturmak

– Yemek yedikten hemen sonra yatmak en az bir bir saat sonra uzanmak yararlı olabilir.

İLGİLİ HABER Gebelikte bulantı ne zaman, nasıl geçer?

İLGİLİ HABER Mide felci nedir? Belirtileri ve tedavisi…