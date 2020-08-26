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Moderna’nın Covid-19 aşısı gençler ve yaşlılarda aynı etkiyi yaratıyor

İlaç şirketi Moderna, geliştirdikleri Covid-19 aşınının gençlerde ve yaşlılarda aynı bağışıklık tepkisini yarattığını duyurdu. Bu durum, aşının hastalığı ağır geçirmeye aday ileri yaşlardaki kişilerde de etkili olabileceği umudunu artırdı.

22:21 -
Haberler Sağlık
Moderna’nın Covid-19 aşısı gençler ve yaşlılarda aynı etkiyi yaratıyor

Şirket şu ana dek dünya genelinde 820 binden fazla kişiyi öldüren hastalığa karşı aşı çalışmalarında en önde gelenlerden biri.

mRNA-1237 adlı aşı adayı, şu anda son aşama insan denemelerinde.

Moderna, aşının etkisinin 56-70 yaş ve 70 yaşın üzerindeki denekler ve 18-55 yaş arasındaki deneklerle aynı olduğunu açıkladı.

13 BİN KİŞİ ÜZERİNDE DENEME YAPILDI

BBC’de yer alan habere göre sağlık uzmanları, aşı adaylarının bağışıklık sistemleri genelde aşılara güçlü tepki vermeyen yaşlılar üzerinde etkili olup olmayacağından kaygılıydı.

Şirket, 13 bin denek üzerinde deneme yapıldığını ve bunların yüzde 18’inin, salgından en olumsuz etkilenen etnik gruplar olan Siyah, Kızılderili ve Alaskalı yerliler olduğunu bildirdi.

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Son güncelleme: 22:23 26.08.2020
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