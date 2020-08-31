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Mustafa’nın yaşaması için 300 bin lira gerekiyor

Kemik sertleşmesi hastalığı ile dünyaya gelen 2 yaşındaki Mustafa, hastalığı nedeniyle yürüyemiyor ve oturamıyor. Mustafa'nın tedavisi için 300 bin lira gerektiğini belirten baba Seyithan Çimen, yetkililerden yardım istedi.

10:52 -
Haberler Sağlık
Mustafa’nın yaşaması için 300 bin lira gerekiyor

Diyarbakır'da yaşayan ve bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Seyithan Çimen'in 2 yaşındaki oğlu Mustafa Çimen, anne karnında kemik sertleşmesi hastalığına yakalandı. Mustafa bebeğin boyun, kafatası şekli, kolları ve bacaklarının düzelmesi için 300 bin liraya ihtiyaç var.

Baba Seyithan Çimen, tedavisinin sadece özel hastanelerde yapıldığını aktararak yetkililer ve hayırseverlerden destek beklediklerini söyledi.

FOTO: İHA

Çimen, Mustafa’nın hastalığın tedavisi ile ilgili şunları söyledi:

”Çok büyük bir maliyet değil; kollar ve eller için 100 bin lira, omurga, kafa şekli için ise 300 bin lirayı bulur. Bu ücret bulunursa, Allah'ın izniyle oğlum sağlığına kavuşacak.

Hiçbir anne ve baba evladının saçının teline zarar gelmesini istemez, tek talebimiz yaradanımızın kullarından biri çıkıp bunu üstlenmesi ve çocuğumuzun şifasını bulması. (İHA)

anne baba Diyarbakır
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