N95 maske nedir? N95 maske corona virüsünden korur mu?

Bakteri, virüs, toz, sis ve duman gibi kirleticileri filtreleme konusunda sıradan maskelere göre daha yüksek performans gösteren N95 maskeler çeşitli iş güvenliği ekipmanları satan yerlerde ve medikallerde bulunabiliyor. Birçok N95 maskesi yüksek filtrasyon verimliliği ve kolay nefes alıp vermeyi kolaylaştıran düşük hava direncine sahip.

N95 MASKE VİRÜSTEN KORUYOR MU?

SÖZCÜ‘ye konuşan Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Cengiz Uzun, vatandaşların genelde toz maskesi taktıklarını ve bunun hijyenik olmadığını belirterek şu uyarılarda bulundu:

* Normal fiyatlardan satılan burnu açıkta bırakan maskeler sizi virüslerden yüzde 30 oranında koruyabilir, cerrahi maskelerde dahi bu korunma rakamı yüzde 70'e kadar yükseliyor.

* Yüzde yüz koruma yöntemi diye bir şey yoktur.

* Sağlık çalışanlarının solunum izolasyonunda kullandıkları N95 maddeli maskeler var onları kullanıyoruz. Biz şu anda korona için sadece cerrahi maske öneriyoruz.

* Diğer izolasyon yöntemimiz ise temas. Diyelim ki kişi eline öksürdü ve siz de onunla tokalaştınız o zaman virüs mukozalardan size ulaşabilir. El hijyeni de bu noktada çok önemli.