Nistagmus (göz titremesi) nedir? Nedenleri ve tedavisi…

Tek gözde çift görme, görme azlığı, görüntülerin titremesi, şiddetli baş dönmeleri, bebeklerde baş sallama gibi belirtileri olan nistagmus nedir? Nedenleri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…

NİSTAGMUS (GÖZ TİTREMESİ) NEDİR?

Nistagmus, bir kişinin gözlerini herhangi bir nesne üzerinde sabit tutmasını imkansız hale getiren istemsiz tekrarlayan göz hareketlerini tanımlamak için kullanılan terimdir. Bu hareketler genellikle görme ve derinlik algısının azalmasına neden olur ve denge ve koordinasyonu etkileyebilir.

Bu istemsiz göz hareketleri sıklıkla yatay düzlemde gerçekleşir fakat aynı zamanda dikey veya döngüsel de olabilir. Sonuç olarak, her iki göz de nesneleri sürekli olarak görüntüleyemez. Nistagmuslu insanlar, durumu telafi etmek için başlarını sallayabilir ve alışılmadık pozisyonlarda tutabilirler. Yorgunluk ve stres, nistagmusu daha da kötüleştirebilir.

NİSTAGMUS NEDENLERİ

Kesin nedeni genellikle bilinmemekle birlikte nistagmus en yaygın olarak doğum öncesinde (konjinental) veya erken çocukluk döneminde gelişen nörolojik bir problemden kaynaklanır. Yaşamın ilerleyen dönemlerinde meydana gelen edinilmiş nistagmus, inme, multipl skleroz veya travma gibi başka bir durumun veya hastalığın belirtisi olabilir.

Nistagmusun diğer nedenleri şunlardır:

* Katarakt

* Glokom (Göz tansiyonu)

* Albunizm

* İris (göz bebeği) yokluğu

* Retina (göz dibi) bozuklukları

* Down sendromu

* Doğuştan gelen hastalıklar

* Merkezi sinir sistemi hastalıkları

* Alkol, ilaç ve toksik durumlar

NİSTAGMUS TEDAVİSİ

Birçok nedene bağlı olduğu ve tedavi seçenekleri değiştiği için nistagmus hastalarının çok iyi bir şekilde tanısal ayrımının yapılması önemlidir. Gözlükler, teleskopik yardımcı aletler, damlalar, ilaç tedavisi ve gereken durumlarda ameliyat bu hastalara uygulanan tedavilerdir.