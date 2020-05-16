O kadının dramı yürek parçalıyor!

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 10 yıl önce halk arasında fil hastalığı hastalığına yakalanan ve 45 yaşındaki 5 çocuk annesi Aynur Tarhanın dramı yürek burkuyor. Çocuklarına bakamayan ve kendi ihtiyaçlarını bile tek başına karşılamayan Tarhan, 5 yıldır sokağa çıkamamanın ve çocuklarıyla gezememenin üzüntüsünü yaşıyor.

ÇOCUKLARINI OKULA GÖTÜRMENİN HAYALİNİ KURUYOR

Hastalığı nedeniyle 160 kiloya ulaşan Tarhan’ın en büyük destekçisi ise 10 yaşındaki kızı Sevdanur ve gelini Keder Tarhan. Fil hastası kadının tüm ihtiyaçlarını kızı ve gelini karşılarken, aynı zamanda evin işlerini yapıyor.

Çocuklarını okula götürebileceği günlerin hayalini kurarak yardım bekleyen Tarhan, şunları söyledi:

* Beş senedir böyleyim. Kendi ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum, ihtiyacımı çocuklar gideriyor, bana onlar bakıyor. Lütfen birileri bana yardım etsin. Nereye kadar böyle yaşayacağım, gerçekten çok zor.

”İNSANLAR İKİ GÜNLÜK YASAKTA SIKILIYOR”

* İnsanlar iki günlük sokağa çıkma yasağında sıkılıyor, ben ne yapayım? 5 senedir bu haldeyim. Sokağa çıkamıyorum, gezemiyorum. Çocuklarımla beraber okula gidemiyorum. Bu duruma kızım çok üzülüyor. Artık onun da psikolojisi bozuldu.

Eşi Aynur’un tedavisi için maddi durumunun iyi olmadığını söyleyen Metin Tarhan ise şöyle konuştu:

* Tedavi için İstanbul-Bursa arasında çok sayıda doktoru gezdik. Bir doktor tedavi için 100 bin, diğeri 150 bin lira para istedi. Maddi durumum iyi olmadığı için tedaviyi yapamadık. Ben inşaat işleriyle uğraşıyorum. Allah rızası için bize yardımcı olsunlar.” (İHA)