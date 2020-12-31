‘Ocak ayında hedeflediğimiz rakamlara ulaşacağız’

Reuters’ın sorularını yanıtlayan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Akova, ara sonuçları açıklamak için gönüllüler arasında 40 vaka tespit etmeleri gerektiğini ifade ederek, “Şu anda halihazırda elimizdeki veriye güveniyoruz. Analizler devam ediyor. Şu ana kadarki gidişat Ocak ortasına kadar hedeflediğimiz sayılara ulaşacağımızı gösteriyor” dedi.

Türkiye’ye dün gelen corona virüsü aşıları 14 gün boyunca aşılara kullanım onayı verecek olan TİTCK tarafından teste tabi tutulacak. Buna göre TİTCK’nın aşılara uygulayacağı testler ile klinik deney ara sonuçları hemen hemen aynı günlerde tamamlanmış olacak.

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En az binlerce denek üzerinde yapılan ve faz 3 olarak adlandırılan testler, istatistiki olarak daha emin sonuçlar verdiği bilinen en az 40 vakaya ulaşılmadan ara sonuç vermiş olarak kabul edilmiyorlar.

Nüfus genelini aşılama programında uygulanmak üzere Türkiye’nin elinde şu anda sadece Sinovac’ın ürettiği CoronaVac adlı aşı bulunuyor. Aşının Türkiye’deki klinik testleri 14 Eylül’de başladı. Bu testlerde her üç gönüllünün ikisine aşı, birine ise plasebo olarak adlandırılan koruyucu olmayan aşı yapılıyor. Testte ikinci dozdan sonraki 14. günden itibaren aşının gönüllüleri ne kadar koruduğu ölçülüyor.

Faz 3 testler Çin dışında Türkiye, Brezilya ve Endonezya’da yürütülüyor. Testlerde elde edilen sonuçlar hakkında şu ana ayrıntılı açıklama geçen hafta Türkiye’den geldi, ancak ara sonuçlar henüz yayımlanmadı.

BREZİLYA HENÜZ AYRINTI VERMEDİ

Türkiye’de 24 Aralık itibarıyla bin 322 denekte 29 vaka tespit edildi. Bunların 26’sı plasebo yapılan gönüllü kolunda, üç tanesi ise aşılı gönüllü kolunda tespit edildi. Bu sayılar ışığında aşının virüse karşı etkililik oranı yüzde 91.25 olarak hesaplandı. Brezilya herhangi bir ayrıntı vermeden sadece aşının yüzde 50 ila yüzde 90 etkili olduğunu bildirdi.

ABD’deki küresel klinik testler veritabanına göre Türkiye’deki testlerin en az 10 bin gönüllü üzerinde yürütülmesi planlanıyor.

Akova, 5 Ocak itibarıyla ikinci dozu alıp üzerinden 14 gün geçmiş hasta sayısının 3 bini geçeceğini ifade söyledi ve 24 Aralık’ta 7 bin 341 olan gönüllü sayısının 9 bin 200 kişiyi geçtiğini belirtti.

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VAKA SAYISI ARTINCA GÖNÜLLÜ SAYISI DA ARTTI

Akova, testlerdeki gönüllü sayısının başlangıçta çok yavaş arttığını, gönüllülerin sayısının Kasım ayından sonra hızlandığını belirterek, “Ne zamanki hastalığın şiddeti arttı, toplumda aşı farkındalığı daha belirgin ortaya çıktı ve denemeleri 20 Kasım’da halka açtık o zaman gönüllü patlaması oldu. Günde 20 kişi aşılarken günde 300 kişi aşılar hale geldik” dedi.

Gönüllüler teste katıldıktan sonra sonuçlara yansımaları için dört hafta geçmesi gerektiği için sayıların Aralık’ın son haftasından itibaren artmış olması gerekiyor.

Testler ara sonuçlardan sonra da devam edecek. Gönüllüler testler kapsamında bir yıl süreyle izlenecek.