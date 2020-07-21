OMÜ Covid-19 sürecinde karaciğer nakline devam etti

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç yaptığı açıklamada, nakillerde emeği geçen tüm hekim ve sağlık çalışanlarını tebrik etti.

Bilgiç, “Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Özşay liderliğinde kalabalık bir ekip tarafından yürütülen karaciğer nakillerinin pandemi sürecinde de devam ettirilmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Tıp Fakültesi adına önemli bir başarıdır” dedi. Bilgiç sözlerinin devamında 2020 yılı bitmeden sadece kadavradan değil canlıdan canlıya karaciğer nakli yapabilmek için gerekli uzman ve teknik altyapının tamamlanması için çalışmalara başlandığını da ifade etti.

Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Özşay ise organ nakli bekleyen birçok hastanın bulunduğunu ve bu süreçte 3 hastaya başarılı karaciğer nakli yapıldığını söyleyerek, “Sağlık Bakanlığının pandemi sürecinde yayınladığı ve organ nakillerinde uyulması gereken tedbirler çerçevesinde gerçekleşen başarılı karaciğer nakillerinden sonra hastaların iyileşerek hastaneden taburcu ettik” diye konuştu.İHA