‘Onkoloji personeli COVID ünitelerinde çalışmamalı’

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Yavuz Anacak, Türkiye'de her yıl yaklaşık 200.000 kişiye kanser tanısı konduğunu ifade ederek, “Kanser tedavi edilmezse ölümcül bir hastalıktır ve Covid-19 salgını süresince kanser hastalarının tedavilerinin nasıl devam edeceği zaman zaman kamuoyunun gündemine gelmektedir.” dedi.

Prof. Dr. Anacak, Sağlık Bakanlığı genelgesiyle Covid-19 salgını süresince kanser hastalarının tedavisinin devam edeceğini bildirildiğine işaret ederek, şunları söyledi:

“Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği bu kararı desteklemektedir. Salgın süresince kanser hastalarının tedavisi aksamamalı, bu çerçevede yurdumuzdaki tüm radyoterapi merkezleri hizmet vermeye devam etmelidir. Hiçbir radyasyon onkolojisi merkezi COVID-19 pozitifliği nedeniyle kapatılmamalı veya yeni hasta kabulü durmamalıdır. Derneğimiz tüm radyasyon onkolojisi merkezlerini bu konuda bilgilendirmiştir.

Derneğimiz ve tüm merkezlerimiz kanser hastalarını evde, hastanede ve tedaviye gelirken COVID-19 enfeksiyonuna karşı alınması gerekli korunma önlemleri hakkında bilgilendirmektedir. Radyasyon onkolojisi merkezlerinde hastalarımızın, hasta yakınlarının ve görevli personelinin korunmasına yönelik her türlü önlem alınmıştır.”

ONKOLOJİ PERSONELİ COVID ÜNİTELERİNDE GÖREVLENDİRİLMEMELİ

Sağlık Bakanlığı genelgesiyle hastanelerdeki tüm hekimlerin dönüşümlü olarak COVID ünitelerinde görevlendirilmekte olduğunu belirten Prof. Dr. Anacak, “Ancak kanser hastalarının tedavisiyle uğraşan onkoloji personelinin COVID ünitelerinde görevlendirilmesi ve covid pozitif hastalarla teması bu hastalığın ölümcül seyredebileceği kanser hastalarına bulaş riski doğurmaktadır. Kanser hastalarını bu enfeksiyondan korumak önceliğimiz olmalıdır.

Onkoloji personelinin covid ünitelerinde görevlendirilmesi, kesintisiz devam etmesi gereken radyoterapi ve kemoterapi tedavilerinin de aksamasına da yol açacaktır. Kanser hastalarının güvenliği ve tedavilerin aksamaması için onkoloji personelinin covid ünitelerinde veya hastanenin başka birimlerinde görevlendirilmesi uygulamasından vazgeçilmelidir.” dedi.