Onkoloji servisinde yoğunluk!

Corona virüs pandemisi sebebiyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı bugün sona erdi. Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından sokaklar yine doldu. Sokaklar ile birlikte hastanelerde de yoğunluk oluştu. En çok yoğunluk ise Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Onkoloji servisinde yaşandı.

“KİMSE BİR AÇIKLAMA YAPMIYOR”

Sabah saatlerinde kemoterapi almak için hasteneye gelen onlarca hasta kan testi sonuçlarını alamadı. Kan testi sonucunu almak için uzun süre bekleyen hastalara, “Laboratuvarda sıkıntı var” açıklaması yapıldı.

Kan vermek için sabah aç karnına hastaneye geldiklerini söyleyen bir hasta yakını, “Kimse bir açıklama yapmıyor. Bu insanlar kanser hastası, bağışıklıkları zaten düşük. Normal zamanda bile bu durumda olmaması gereken insanlar bir de pandemi sürecinde büyük risk altında. Hastane içi de bahçesi de kalabalık. Görevli yok. Kan vermek için aç karnına gelip saatlerdir burada bekleyen insanlar var” dedi.