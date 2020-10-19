Onkoloji Uzmanı Dr. Üstün Ezer: 6 ayda kanserden 90 bin kişi öldü

LÖSEV’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Dr. Üstün Ezer, Türk Basınının önemli kalemi Sözcü yazarı Bekir Coşkun'un kanserden yaşamını yitirmesi üzerine kanserojen lobisine dikkat çekti.

Kanser lobisinin daha fazla para kazanması için kanserojen tarım ilaçlarına, GDO'lu yemler ve gıdalara izin verildiğini belirten Ezer, “Bekir Coşkun'u da kaybettik. Kanser canavarına bir şehit daha verdik. Nereye kadar susacağız. Sıra hepimize gelecek. Sırf kanserojen lobisi para kazansın diye minicik bebeklerin bile ölümüne sessiz kalınıyor. Bir şeyler yapalım, Lösemi ve kanser değil biz kazanalım” dedi.

6 AYDA COVİD-19'DAN 9 BİN, KANSERDEN 90 BİN KİŞİ ÖLDÜ

Son altı aydaki Covid-19 ile kanser verilerini karşılaştıran Dr. Üstün Ezer, “Tarihe not olsun diye olayın vahimliğini şöyle anlatayım; trafik kazalarında yılda yaklaşık 3 bin 500 kişi ölüyor. Tedbirlerin, yapılan yatırımın haddi hesabı yok. Covid'ten 6 ayda 9 bin kişi kaybettik, alınan önlemlere, feda edilen paraya bakın. Bu sürede kanserden 90 bin kişi öldü. Ülkemizde her yıl yaklaşık 160 bin, yani günde 400 vatandaşımızı kanserden kaybediyoruz. Hiçbir önlem yok” ifadelerini kullandı.

KANSEROJEN TARIM İLAÇLARINA GÖZ YUMULUYOR

Hızla artan kanser için hiç bir önlem alınmadığını belirten Ezer, paylaşımında şu görüşlere yer verdi, “Kanser hızla artıyor. Ne yapılıyor? Kanser Araştırma Enstitüsü mü kuruldu? Kanserojenlerle mücadele mi ediliyor? Sadece müşterisi, kazancı bol olsun duası ile özel hastane açıp çaresiz kanser hastasını soymaktan başka ne yapılıyor? Söyleyeyim ne yapılıyor; Derelere beton dökülüyor, Kanserojen tarım ilaçlarına göz yumuluyor, GDO lu yemler ve gıdalara izin veriliyor. Millet mi? Çaresiz seyrediyor.”