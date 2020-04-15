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Onların anne ve babaları birer ‘kahraman’

Sağlık çalışanları corona virüsüne karşı yoğun mücadele verip büyük bir fedakârlık gösterirken çocukları, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan videoyla hem anne ve babalarına duydukları özlemi hem de gururu dile getirdiler. Sağlık çalışanlarının çocukları vatandaşlara da “Evde Kalın” çağrısında bulundular.

15:48 -
Haberler Sağlık

Corona virüsü salgını nedeniyle büyük bir özveriyle görevleri başında olan sağlık çalışanları olası bir bulaşı önlemek amacıyla evlerine gitmiyor ve ailelerini uzun süredir görmüyorlar.

Bu mücadele sürecinin en büyük şahitlerinden olan sağlık çalışanlarının çocukları Sağlık Bakanlığının resmî sosyal medya hesaplarından yayımlanan bir video ile duygu dolu mesajlarının yanı sıra anne ve babalarını birer “kahraman” olarak görüp desteklerini dile getirdiler.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan çocuklar vatandaşlara da “evde kalın” çağrısında bulunurken şu mesajları iletti:

“Evinizde kalırsanız babam da evine gelir bizimle oynar.”
“Annem hastaları iyileştirip eve gelecek.”
“Bu hastalık bitince babam bana kocaman kocaman sarılacak.”
“Benim annem bir kahraman.”
“Benim babam bir kahraman.”

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