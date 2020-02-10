Operasyon Merkezi: Ülkemizde ‘koronavirüs’ vakası tespit etmedik

Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanı Ali Göktepe, basın toplantısı düzenleyerek, ‘Operasyon Merkezi’ hakkında bilgi verdi. Göktepe, Çin’de ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs ile ilgili erken tespit, koordinasyon ve korunma-kontrol önlemleriyle ilgili çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.

Korunma- kontrol önlemleriyle ilgili ‘vaka rehberi’ yayımladıklarını ifade eden Göktepe, bilim kurulunun haftanın 5 günü toplandığını, sürekli güncellemeler ile birlikte gerek Çin’deki son durumun gerekse hastalığın bulaş özelliklerinin ve hastalığın seyriyle ilgili alınan korunma- kontrol önlemlerinin güncellendiğini belirtti. Göktepe, “Tüm dünyadaki ciddi sınırı aşan tehditler başta olmak üzere ulusal çaptaki büyük tehditler burada izlenmekte. Başta bulaşıcı hastalıklar olmak üzere bu hastalıkların özellikle dağılım yayılım özellikleri, mevcut durumları, alınması gereken korunma kontrol önlemleri bu merkezde kontrol ediliyor. Burada bir takım kararlar alınıyor ve hayata geçiyor” diye konuştu.

‘GÜNLÜK 3-4 BİN YENİ VAKA EKLENİYOR’

Ali Göktepe, koronavirüs salgınının yaklaşık 1,5 aydır devam ettiğine dikkat çekerek şöyle dedi:

“Bu süreç içinde şu anda tüm dünyada bildirilen vaka sayısı 40 bin oldu. Günlük 3-4 bin civarında yeni vaka ekleniyor. Ülkemizde henüz bir vaka tespit etmedik. Avrupa bölgesinde var çeşitli ülkelerde. Kişiden kişiye bulaş söz konusu olduğu için bu nedenle ikinci jenerasyon vakalar ortaya çıkabilmekte. Koronavirüsün solunum yoluyla bulaştığını biliyoruz. Ancak bununla ilgili önlemlerimizi aldık. Gerek havalimanları, gerek sınır giriş noktalarında termal kameralarla tüm dış hatlar yolcuları taranmaktadır. Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında özellikle vaka algoritmaları içerisindeki vaka tanımlarıyla şüpheli herhangi bir durum söz konusu olduğunda bu bilgiler süratle merkezimize ulaşmakta. 2019’un son döneminde bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar ve erken uyarı cevap sistemini harekete geçirdik. İzci uygulaması başladı. Bu çalışmalar izcinin içerisinde devam etmekte. Herhangi bir sağlık kuruluşunda şüpheli bir durum söz konusu olduğunda bunlar bize anlık düşmekte.”

‘TÜRKİYE’DE 2 BİN 400 CİVARINDA ANALİZ YAPILDI’

Ali Göktepe, Türkiye’de koronavirüs vakasına rastlanmadığını tekrarlayarak “Ülkemizde 2 bin 400 civarında analiz yapıldı. Bu analizlerin laboratuvar sonuçları mevsimsel influenza. Olası vaka tanımına uyan bir vaka sağlık kuruluşuna başvurduğunda öncelikle vakanın izolasyon tedbirleri alınıyor. Bir taraftan bu vaka çıkması durumunda yürütülecek olan süreçlere erkenden başlıyoruz, bu kişinin temaslarına erkenden başlıyoruz, temaslar belirleniyor. Fakat bu arada kişinin klinik örnekleri özel kurye ile referans laboratuvarına ulaştırılıyor. Burada çok kısa süre içinde analiz sonuçları çıkartılıyor. Ve sonuca göre biz süreci yürütmeye devam ediyoruz” dedi.

‘SARS VE MERS’TEN EDİNDİĞİMİZ BİLGİLERLE YOLA ÇIKTIK’

Ali Göktepe, koronavirüsün yeni bir alt tip virüs olduğunu ifade ederek “Bundan önce ‘Sars’ ve ‘Mers’ bunların yakın akrabası olanlar. Bunlarla elde ettiğimiz bilgi, birikim ve tecrübeyle ilgili akademik yayınlarla yola çıktı. Yeni alt tip ile ilgili yani güncel koronavirüs ile ilgili bilimsel makaleler yayınlandıkça Dünya Sağlık Örgütü’nün, Avrupa Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Merkezi ve Çin Halk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının hastalıkla ilgili yeni açıklamalarını takip ediyoruz. Bunları literatür bilgileriyle harman ederek, bilim kurulunun önerileriyle karar alınmakta. Önümüzdeki, süreçte yine aynı şekilde çalışmalarımız devam edecek. Cansız yüzeylerde virüs uzun süre canlı kalmıyor. Ancak hastane ortamlarında virüsün 6-8 saat gibi canlı kalması söz konusu olabilir. Kargo ve benzeri ürünlerde virüsün uzun süre canlı kalmadığını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı. DHA