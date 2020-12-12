Orta yaşlı erkekler nasıl kilo verebilir? İpucu: Diyetle değil

Erkeklerin diyet yapmadan kilo vermesinin sırrı açığa çıktı. İngiltere'de orta yaşlı erkekler üzerinde yapılan bilimsel bir araştırmaya göre biraz sosyallikle çözüm mümkün. Dünyada birçok erkek kilo verme çabalarını hala ‘kadınsı' olarak görüyor.

İngiltere’de erkeklerin yüzde 67’si kilolu ve obez. Ancak ülkede kilo vermek isteyen erkeklerin oranı yüzde 10 ila 30 arasında. Üstelik kadınlara göre erkeklerin kalp hastalığı, diyabet ve kanser gibi hastalıklar bir yana Covid-19'dan ölüm oranları da daha yüksek.

Stirlin Üniversitesi'nde Davranış Bilimleri ve Sağlık alanında uzman olan Prof. Kate Hunt, orta yaşlı erkeklerde kilo vermenin çözümü için yöntemler araştırdı. Prof. Hunt'a göre erkeklerin kültürel ideallerine aykırı olmayan, ‘cinsiyete duyarlı' bir kilo verme yöntemi gerekli. Hunt, orta yaşlı erkeklerin “yaşam tarzı değişikliği” fikrini sevmediklerini söylüyor.

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SOSYAL GRUP EGZERSİZLERİ ÖNEMLİ

Yapılan araştırmaya göre erkekler, yaşıtlarının desteğiyle sosyal grup egzersizlerine katıldıklarında (misal halı saha) şaşırtıcı bir şekilde kilo verebiliyorlar. Araştırmanın başındaki isim olan Prof. Hunt on yıl önce erkeklerin sağlıklarıyla ilgilenmediği gibi fikir olduğuna değinerek “Doğru müdahalede bulunulduğunda, doğru ortamda bu kadar çok erkek gördüğümde fikrimi gerçekten değiştirdim.” dedi .

Araştırmada daha çok erkeklerin alışkanlıkları ve geleneksel olarak birlikte yaptıkları aktivitelerin üzerine gidiliyor. Başka bir deyişle kilo vermeye çalışma eylemi daha eğlenceli hale getirilmeye çalışılıyor. Araştırmada eğlenceli fiziksel aktivitenin, arkadaş gruplarının ve hedeflerin peşinde koşmanın erkeklere geleneksel kilo verme yöntemlerinin aksine, daha çok ilham verdiği ortaya çıkıyor.(misal halı saha)

Prof. Hunt'a göre 35-65 yaş arası erkeklerin, kilo verme konusunda sürekli bir dürtüye ihtiyaç olduğu görülüyor. King's College London tarafından mayıs ayında yapılan bir araştırmada erkeklerin yüzde 45'inin birinci corona virüs dalgasında kilo aldığına değinildi.

ANTRENÖR LİDERLİĞİNDE FUTBOL MAÇLARI

Prof. Hunt araştırması İskoçya'daki Futbol Tarafları programına odaklandı. Aşırı kilolu erkeklerin profesyonel kulüplerdeki koçların liderliğindeki haftalık futbol maçlarında ortalama 5-6 kilo kaybettikleri ortaya çıktı. Bu aktiviteye bir de grup desteği ve aşırı olmayan yemek tavsiyeleri eklenince, olumlu sonuç kaçınılmaz oldu. Öyle ki bu başarılı sonuç, Yeni Zelanda'daki rugby planlarına, Kanada'daki buz hokeyine ve Avrupa'daki aşırı kilolu erkekler için diğer sosyal kulüplere kadar yansıdı.

ʻʻ Sağlık konusunda olumlu değişiklikle ilgili her şey sıkı çalışma ve eğlenceyle bağlantılı.

DİYETLERİ UNUTUN, SEVDİĞİNİZ BİR SPOR BULUN

Diyetlerden ziyade, motive edici ve erkeklere güç-rekabet hissini sağlayan fitness hedeflerinin daha fazla ilham verici olduğu ortaya çıktı. Öte yandan sıradan, sosyal ve eğlenceli bir antrenmanın da faydalı olabileceği görüşünde olan Prof. Hunt “Arkadaş gruplarıyla birlikte bisiklete binmek de gayet faydalı bir eylem olabilir.” dedi. Aynı zamanda arkadaşlığın ve eğlenceli bir ortamda gerçekleşen sosyal iletişimin, bağlılık oluşturacağını belirten Davranış Bilimleri Uzmanı “Sağlık konusunda olumlu değişiklikle ilgili her şeyin sıkı çalışma ve eğlenceyle bağlantılı olduğu görüşündeyiz” ifadelerini kullandı.

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ORTAK HEDEFİNİZ OLAN ARKADAŞLAR SEÇİN

Spor salonuna gidildiğinde görülen kaslı erkekler ise motive kırıcı olabiliyor. Araştırmanın sonucuna göre bu tarz ortamlardan uzak durulması ve yaşıtınız olup, hedefleri de sizinkiyle benzer bir arkadaşla spor yapmanız öneriliyor. Yapılan anketlere göre İngiltere'de orta yaşlı erkeklerin daha çok kendileri gibi olan erkeklerle iletişime geçtiği ve pozitif sonuç elde ettikleri görülüyor.

KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER, KATI DİYETTEN ETKİLİ

Prof. Kate Hunt, orta yaşlı erkeklerin gün içerisinde sergilediği davranışlarda küçük değişikliklerin faydalı olduğunu keşfetti. Örneğin, bir arkadaş ortamında bir şişe içilen içkinin bir bardak olarak içilmesi gibi. Burada önemli olan esnek ama sağlıklı bir diyetle, arkadaş ortamıyla gerçekleştirilen aktivitenin son olmadığını hissetmek. Yapılan araştırmalara göre orta yaşlı erkekler, katı bir diyet yerine, esnek uygulanabilir bir diyetle daha çok yağ kaybediyor.