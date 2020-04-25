Oruç bağışıklığı zayıflatır mı?

Bağışıklık sistemini zayıflatan uzun süreli açlık değil, sağlıksız beslenmedir. Yapılan çalışmalar uzun süreli açlığın bağışıklık sistemine direnç kazandırdığını ortaya koymuştur. Bu nedenle sofralarımızı bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiren besinlerle zenginleştirmeliyiz.

SAHUR ÖNERİSİ

Sahurda aşırı yağlı ve tuzlu besinler tüketilmemeli. Protein içeriği yüksek süt, peynir, yumurta gibi besinler tercih edilmeli. Ana yemek yerine daha çok kahvaltılık tarzında bir öğün tercih edilmelidir. Sucuk, salam gibi şarküteri ürünleri tüketilmemelidir.

Sahurda sadece su içerek niyetlenmek veya gece yiyip yatmanın zararlı olduğu unutulmamalıdır. Günde 2.5–3 L su tüketilmesi bağışıklık sisteminin güçlenmesinde son derece etkilidir.

İftara çorbayla başlayın

İftar sofrasına oturduğunuzda yemeğe çorbayla başlamak, uzun süre aç kalan mideyi rahatlatır. Çorbanın yavaşça içilmesi; uzun süreli açlıkta oluşan, yemeği bir anda yeme isteğini de engeller. Çorba ile ana yemek arasında 20 dakika dinlenme süresi bırakmanız önemli bir püf noktasıdır.

Sarımsak ve soğan yiyin

İftarda patlıcan, ıspanak, pırasa, enginar, brokoli, maydanoz, bal kabağı, kırmızı/yeşilbiber, havuç, domates, sarımsak, soğan, turp, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller gibi antioksidan içeriği yüksek, bağışıklığımızı güçlendiren gıdalar tüketilmelidir.

Sütlü tatlıları tercih edin

Haftada 2'yi geçmemek şartıyla, iftardan 1 saat sonra çikolatalı, şerbetli tatlılar yerine, kilo alımını önlemek için güllaç, sütlaç, muhallebi, kazandibi ve keşkül gibi sütlü tatlılar tercih edilmelidir.

C Vitamini deposu: Kivi

Özellikle greyfurt, portakal, nar, limon, kivi gibi içlerinde yüksek miktarda C vitamini bulunan meyveler ve ceviz, badem, fındık gibi güçlü bir antioksidan özellik taşıyan E vitamininden zengin yağlı tohumların iftar sonrası ara öğünde tüketilmesi önerilir.