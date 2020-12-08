Osmaniye’de corona testi için hastanede yoğunluk oluştu

Corona virüsü vakaları oranı Türkiye'de tırmanışa geçti. Salgınla mücadelede ek tedbirlerin alınmasıyla birlikte bazı illerde artan vaka sayısı nedeniyle hastaneler önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Osmaniye'de de yüzde 50 civarında artan vaka sayıları nedeniyle devlet hastanesi pandemi polikliniğinde gece saatlerinde yoğunluk oluştu. Acil servise de sürekli ambulansların girip çıkması dikkatlerden kaçmadı.

Pandemi polikliniği önünde çekim yapan gazetecileri fark eden bazı ambulans şoförleri de corona virüsü şüphesiyle getirilen hastaların görüntülenmemesi amacıyla acil servise yöneldi. Görüntülerde poliklinik önünde duran ambulansta sağlık çalışanının kapıyı açtığı, ardından kapatarak ambulansın hızla uzaklaştığı görüldü.

“EVİNİZE KİMSEYİ ALMAYIN”

Corona virüsü şüphesi ile test yaptırmaya gelen Ali Barkan, “Mesafemizi koruyoruz ama kendimizi koruyoruz demekle olmuyor, iki maske dahi taksak kurtarmıyor. Ben 3 gün önce de geldim maske takana bulaşmış deniliyor. Evinize ne kimseyi alın ne de kimseye gidin. Yoğunluk bayağı bir var” diye konuştu. (İHA)