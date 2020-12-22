Öykü için umutlar yeşeriyor, 21 milyon euronun toplanmasına az kaldı

Mersin'in Anamur ilçesinde SMA hastalığına karşı savaş veren 2 yaşındaki Minik Öykü'nün tedavisi için gereken 2.1 milyon Euro paranın yüzde 81'i toplandı. Sühal-Hasan Elmalıca çifti 10 gün içinde çocukları için gerekli para topladıkları takdirde tedavi için Avrupa'ya uçacak. Öykünün tedavisinin yarım kalmaması için başlatılan kampanyaya destek çağrısı ise sürüyor. Gülnar Belediye Başkanı Alparslan Ünüvar ve Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak da sosyal medya hesaplarından Öykü'nün kurtulması için destek çağrısı yaptı.

Anamur ilçesindeki Sühal-Hasan Elmalıca çiftinin çocuğu olan 2 yaşındaki Öykü, SMA hastalığına karşı savaş veriyor. Minik Öykü, amansız hastalık nedeniyle yaşıtları gibi ayakta duramıyor. Çocuklarını kaybetmekten korkan ailenin Avrupa'da gerçekleştirmek istedikleri tedavi için 2.1 milyon Euro gerekiyor. Ailenin bu miktarı toplamak için başlattıkları kampanya ise henüz tamamlanmadı. Tedavi için gereken paranın yüzde 81'i toplanabildi. Kampanya bütün hızıyla sürüyor.

“PARANIN YÜZDE 81’İNİ TOPLAYABİLDİK”

Baba Hasan Elmalıca ise Öykü'nün tedavisinin şu an için Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Bölümü gözetiminde evde devam ettiğini belirtti. Çocuklarının tedavisi için başlattıkları yardım kampanyasında istenen paranın yüzde 81'ini topladıklarını anlatan baba Elmalıca, “1 hafta 10 gün içerisinde bitirmeye çalışıyoruz. Çocuğumuzu daha önce ABD'de tedavi ettirecektik. ABD'nin iki yaş altı çocuklara tedavi uyguladığını öğrendik. Bunun üzerine tedaviyi Avrupa'da yaptırmaya karar verdik. Avrupa'daki hastaneler kiloya bakıyor. ‘Çocuk 12 buçuk kilonun altındaysa biz bu tedaviyi yaparız' diyorlar. Amerika'da tedavi şansını kaybettik. Avrupa ülkesi olan Almanya ve Macaristan'da tedaviyi yapan bir hastane var. Macaristan için bütün belgeleri hazırladık, olursa eğer bir ihtimal Almanya'ya gitme durumumuz da var çünkü Almanya'daki sağlık koşulu Macaristan'dan daha iyi. Buna kampanyayı bitirince karar vereceğiz” diye konuştu.

“TEK DİLEĞİMİZ ÇOCUĞUMUZUN TEDAVİSİNİN YAPILMASI”

Kalan paranın 10 gün içinde toplanması gerektiğini ifade eden Elmalıca, “Hastaneler paranın tamamının yattığını gösteren dekontu görmeden tedaviye başlamıyor. Parayı yatırdıktan sonra vize işlemlerini yapacağız ve 1 hafta 10 gün içinde tedavi için yola çıkmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Parayı tamamlamak için başlattıkları kampanyanın sosyal medya üzerinden sürdürdüklerini vurgulayan Elmalıca, “Sosyal medya üzerinden sürekli yayın yapıyoruz. Gönüllüler 600 bin TL'lik söz verdi. Eğer sözler tutulursa gereken paranın yüzde 85'ini toplamış olacağız. İnsanların verdiği sözleri tutmasına bağlıyız. Gerekli miktar tamamlanınca hastaneden evrak gelecek vize işlemleri için, biz de ödemeyi yapacağız, Allah izin verirse gideceğiz. Tek dileğimiz çocuğumuzun sağlığına kavuşması.” ifadelerini kullandı.

“ÖYKÜMÜZ YARIM KALMASIN”

Gülnar Belediye Başkanı Alparslan Ünüvar'da Öykü'nün kurtulması için sosyal medya hesabından destek çağrısı yaptı. Ünüvar sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“Doğuştan Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası olan 2 yaşındaki Öykü̈ kızımızın tedavisi yurt dışında yapılacak olup düzenlenen bağış̧ kampanyasında paranın yüzde 81'i tamamlanmıştır. Tedavi için randevu alınmıştır. Yalnız zaman çok az kalmıştır. El birliğiyle Öykü̈ kızımıza destek olalım. El ele verirsek Öykü'müzü kurtarabiliriz. Öykümüz yarım kalmasın”

“HAYDİ MERSİN, ÖYKÜMÜZÜ YAŞATALIM”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'da Minik Öykü için sosyal medya hesabından destek istedi. Gültak, paylaşımında “Anamur ilçemizde yaşayan SMA Tip 1 hastası 2 yaşındaki Öykü yavrumuzun tedavisi için gerekli miktarın büyük bir bölümü bağış kampanyalarıyla toplandı ancak yavrumuzun tedavisi için gereken zaman çok azaldı. Haydi, Mersin, el ele vererek yavrumuza destek olalım, Öykümüz yarım kalmasın” ifadelerini kullandı.