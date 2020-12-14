Özel bakım merkeziyle ilgili skandal iddia: Otizmli genç ihmal nedeniyle bitkisel hayata girdi

Elazığ'da özel bakım Merkezi'nde kalan 21 yaşındaki otizmli M.C. Ayas'ın babası Volkan Ayas, oğlunun bakım merkezindeki çalışanların tarafından ihmal edildiği ve bu nedenle oğlunun aşırı kilo kaybı ve böbrek yetmezliğine yakalandığını iddia etti.

Baba Ayas, özel bakım merkezi ve yöneticileri ve çalışanları hakkında suç Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. İddialarla ilgili konuştuğumuz Elazığ Engelli ve Yaşlılardan Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt ise baba Ayas'ın iddialarının gerçek dışı olduğunu, bakım merkezilerinin yönetmeliğe uygun bir şekilde bakımlarını yaptığını söyledi.

“OĞLUM HASTANEYE KALP KRİZİ GEÇİRİP EX OLARAK GİRDİ”

Otizm hastası M.C. Ayas'ın babası Volkan Ayas, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı şikayette çocuğunun aşırı kilo kaybından dolayı Fethi Sekin Şehir Hastanesine yatırılmasına rağmen bakım merkezinin kendisine bilgi verilmediği iddia ederek şunları söyledi:

“Yaklaşık 2 ay önce özel bir bakım merkezinde hem tedavi hem de eğitim olması için yatılı olarak oğlumuzu teslim ettik. Ancak oğlumuzu 24-26/11/2020 tarihleri arasında, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine aşırı kilo kaybından dolayı yatırmışlar. Bu muayeneden dolayı bize bir bilgi verilmedi. Daha sonra kuruma getirildiğinde, çocuğum sadece sorum ve mama ile beslenmiş. Çocuğum vücut direncini kaybedip durumu kötüleşince de 2 Aralık 2020 tarihinde oğlum Fethi Sekin Şehir Hastanesine götürüldüğü sırada sabah 05.30'da bize bilgi verdiler. Oğlum hastaneye kalp krizi geçirip ve ex olarak girip canlandırma sonrası yoğun bakıma alındığını, hastane raporlarından öğrenmiş bulundum. Oğlum halen 2 Aralıktan bu yana yoğun bakımda, çoklu organ yetmezliğinden dolayı bitkisel yaşam sürmektedir. Oğlumun bu duruma düşmesinden Özel Bakım Merkezinin ve yetkililerin ağır ihmali olduğunu düşünüyorum. Oğlum hakkında Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine 2-7 Aralık tarihleri arasında tanzim edilen raporları dilekçem ekinde sunuyorum. İzah ettiğim gibi ağır ihmalleri sonucunda oğlumun bitkisel hayata girmesine neden olan Bakım Merkezi çalışanları, yetkilileri ve tüm sorumlularından şikayetçi ve davacıyım”

“İDDİALAR ASILSIZ VE GERÇEK DIŞIDIR”

İddialarla ilgili görüştüğümüz Elazığ Engelli ve Yaşlı Hizmetlerinden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt ise olayın gerçek dışı olduğunu kaydederek şunları söyledi;

“6 yıldır özel bakım merkezlerine gelen her engelli için dosyaları bana getirilir evde incelemeleri yapılır ve olurunu verdikten sonra bakım merkezine yerleştirilir. Bu aile bize 7 Ekim tarihinde kurumumuza müracaat ediyor. Bizde özel bakım merkezine soruyoruz otizmli bir birey var. Bireyle ilgili gerekli incelemeler yapıldı evindeyken sürekli kafasını vuruyor ve kafasını duvara vura vura kafasının bir tarafı zarar görmüş. Sürekli vücudunu ve parmaklarını ısıran ve çevresindekilere darp eden bir çocuk. Genel Müdürlüğümüzün talimatıyla yaşlı ve engellilerin corona tedbirleri kapsamında 14 gün izole ediyoruz. İzolenin sonunda bu çocuğun ağır bir hasta olduğu uyum sağlamakta zorluk çektiğini dair bakım merkezi bize böyle bir bilgi vermişlerdi. Aile çocuğunun bize tedavi ve bakım amaçlı verdiğini söylüyor. Lakin bizim kurumlarımızda tedavi yoktur sadece bakım vardır. Babanın iddia ettiği gibi bu çocuk 85 kilodan 50 kiloya düşmemiş. Bundan 10 gün önce yaptığımız denetimde çocuğun bir sorunu yoktu. Çocukta çoklu organ yetmezliği covid-19 sonrası mı oldu ya da genel bir durum mudur onu bilemiyorum. Eğer bu kurumla ilgili bir olumsuz bir şey olsa hemen gerekli idari soruşturmaları yaparız. Çocuklarının mama ve serumla beslemiş olduğumuza dair bu ailenin yapmış olduğu iftiralardan dolayı gerçekten çok üzgünüm. Biz bugünü kadar özel bakım merkezlerinde yapılan tüm çalışmalarla ilgili tüm kurumlara bilgi veriyoruz. Aynı şekilde bu aileden biri olan E.Ç. isimli bir yaşlı bireyimiz 10 yıldır bu bakım merkezinde kalıyor. Bugüne kadar bu ailenin o teyzeyle ilgili bakımıyla tek bir şikayeti olmamış. Bakım merkeziyle yapılan iddialar tamamen asılsızdır.”