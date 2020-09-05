Pandemi göbeğinden nasıl kurtulursunuz?

Corona virüsü vakaları tüm dünyada ve ülkemizde artarken uzayan pandemi süreci birçok sağlık sorununu tetiklemeye devam ediyor. Sağlıksız beslenme, yoğun stres ve hareketsiz yaşam pek çok kişide fazla kiloları tetikliyor. Vücuttaki yağlanma da en çok karın bölgesinde birikiyor. Uzman Dr. Ender Saraç, bu hafta göbek yağlarından kurtulmanın formüllerini verdi….

DÜZENLİ SPOR ŞART

Karın bölgesindeki yağlar eritilmesi en zor yağlardır ve bu yüzden düzenli spor yapılması gerekir. Spor yapma imkanınız yoksa doğru egzersiz hareketleri öğrenerek belirli aralıklarla bunları tekrar edin. Ayrıca bunlara ek olarak hazırladığım göbek eritme diyetini de uygulayabilirsiniz. Bu diyeti 3 hafta yaptığınızda ideal forma kavuşabilirsiniz. Unutmayın, her diyet tek başına tam sonuç vermez. Diyetlerimizi çeşitli sporlarla birleştirirsek sonuca daha kesin ulaşırız. Bel ve boyun fıtğı olanlara bu egzersizler önerilmez.

PRATiK MASAJ YAĞI TARiFi

Egzersizle birlikte doğal takviyeler de büyük yarar sağlar. Onlardan biri de pratik masaj yağıdır. İşte tarifi…

Malzemeler: Birer çorba kaşığı limon yağı, susam yağı, okaliptüs yağı ve biberiye yağı

Yapılışı: Tüm bu doğal yağlardan bir karışım hazırlayın. Bu karışımı karın bölgenize sürerek dairesel ve yavaş hareketlerle masaj yapın. Bu masajla birlikte egzersiz hareketler sayesinde karın bölgenizdeki yağlardan kolayca kurtulabilirsiniz.

BU HAREKETLERi UYGULAYIN

Mekik hareketi: Sabah ve akşam 50'şer kez, karnınız acıyana kadar mekik çekin. Bu, karın bölgenizdeki kasları güçlendireceği gibi aynı zamanda bu bölgedeki yağların çabucak yakılmasını sağlar.

Sopalı hareket: Sopayı ensenize dayadıktan sonra ellerinizi de geçirin ve daha çok kalçadan hareketle yani kalçanızdan yukarısını sağa ve sola hareket ettirin. Bu hareket yan bölgelerdeki yağları yakar.

Yan mekik hareketi: Sağınıza doğru uzanın, sağ elimizi sağ kulak üzerine değecek şekilde getirin. Sol elinizi belin soluna, sol dirseğe gelecek şekilde yaklaştırın. Sol el ile belin sağını hafif şekilde tutun. Hızla sağ kolu ve sağ ayağı birbirine yaklaştırın. 60 defa bunu tekrarlayın.

Popo hareketi: Sol dizinizin üstüne yatın, ayaklarınızı dik koyun ve kaldırabildiğiniz kadar yukarı kaldırdıktan sonra aşağı indirin. Dizinizi fazla bükmemeye çalışın. Sonra aynı hareketi öbür tarafınıza uygulayın. Bu hareketi en az 30-40 kez yapın. Bu hareket popo ve çevresinde oluşan yağlanmayı azaltır.

Yanlara esneme hareketi: Ayakta dimdik pozisyonda durup, sağınıza ve solunuza doğru hızlı bir şekilde esneyebildiğiniz kadar esneyin. Bu hareketi en az 3-4 dakika tekrarlayın. Yüksek tansiyon rahatsızlığı olanlar için uygun bir hareket olmayabilir.

Haftanın tek günleri bunları yapın

Sabah: 1 bardak suyun içine 1 kaşık bal ve 10 damla kadar limon ekleyip, için.

Sabah duşu: Spor yaptıktan sonra her sabah ham ipek kese veya kabak lifi ile basen, kalça, bel ve göbek bölgelerinizi sert bir şekilde fırçalayın. Kekik yağı, susam yağı, melisa yağı ve biberiye yağı ile bu bölgelere masaj yapın.

Kahvaltı: Birer tane kabuklu olmak koşuluyla yeşil elma ve sert şeftali.

Ara öğün: 2 parmak ölçüde taze dil peyniri.

Öğlen: Derisiz olması şartıyla 1 porsiyon ızgarada pişmiş tavuk, bol roka, yeşil salata ve taze soğan.

Ara öğün (Saat 15.00): 3-4 tane yulaflı bisküvi 3-4 fincan rezene çayı.

Ara öğün (Saat 17.00): 1 adet kabuklu olmak koşuluyla yeşil elma.

Akşam: Zeytinyağlı fasulye (4-5 kaşık), 1 dilim tam ekmek ve mevsim salatası.

Gece: İçine tarçın eklenmiş ılık ve yağsız veya az yağlı süt. Bunlara ek olarak gün içinde ödem çözmek için mısır püskülü, yeşil çay, avokado yaprağı ve kiraz sapları karıştırılarak çay halinde içilecek.