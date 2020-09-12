Pandemi süreci sigarayı bırakma bahaneniz olsun

Covid-19 solunum yollarını hedef alan bir hastalık… Ağır vakalarda solunum yetmezliği ve akciğer organ yetmezliği gelişir. Ölüme neden olan da en çok bu iki durumdur. Sigaranın da akciğerlere verdiği zarar aşikâr…

Sigara kullananların akciğerlerinde içilen sigara miktarı ve süresine göre değişken olmakla birlikte ciddi hasarlar gelişir. Covid-19'un sigara içenlerde daha ağır seyretmesinin temel nedeni budur. ‘Sigarayı azaltmak bu riski azaltmaz' diyen Uzman Dr. Ender Saraç'a pandemide bu alışkanlıktan kurtulmanın yollarını sordum. İşte verdiği tüyolar ve etkili tarifler…

ÖNCE BUNLARI DÜŞÜNÜN

Sigarayı bırakmaya karar vermek için sessiz sakin bir ortama çekilin ve gözlerinizi kapatıp. Akciğerlerinizin katran gibi siyah madde ile dolduğunu, bir onkologtan ciğerinizde tümör bulunduğu haberini aldığınızı ya da kalp krizi geçirip acil servise götürüldüğünüzü veya cinsel performansınızın düştüğünü düşünün.

YEŞİL ÇAYA BAŞLAYIN

Sigarayı bıraktıktan sonra akciğerlerdeki hasarın temizlenmesi uzun süre alır. Sigarayı bırakanlar için en faydalı içeceklerden biri yeşil çaydır. Sigara ne kadar çok serbest radikallerin oluşumunu artırıp sağlığı bozuyorsa, yeşil çay da içindeki yararlı antioksidanlarla bedene o kadar fayda sağlar. Günde 4-5 fincan yeşil çay içmeyi alışkanlık haline getirin.

BOL BOL NANE TÜKETİN

Nane sinir sistemine iyi gelir, ferahlık ve serinlik verir. Aynı zamanda nanedeki bazı bileşenler ve mentol, nefes açıcı ve solunumu rahatlatıcı özellik gösterir, çarpıntıya yardımcıdır. Kâfur, okaliptüs, mentol gibi nefes açıcı maddeler solunum sisteminin daha iyi hava alışverişine yardımcı olur. Nane, sigara içtiğiniz dönemde oluşan kötü ağız kokusu ve ağız hijyenine karşı da temiz, ferah ve serin bir ağız yapısı sunar. Sigarayı bıraktığınızda ister kuru ister taze bolca nane tüketin. Salatalarınıza, çorbaya ve yemeklere nane katın. Ayrıca sigarayı bırakma döneminde içerdiği nikotin miktarıyla patlıcanı tüketmeniz faydalı olur. Bol patlıcan yiyin ama kızartmadan…

KARANFİL ÇİĞNEYİN

Karanfil sigaradan sonra ağızda oluşan kötü tat ve kokulara karşı yararlı olur, ağızda mikroorganizma oluşumunu azaltır. Başta zerdaçal olmak üzere kekik, biberiye ve zencefil hem solunum sistemini destekler hem de toksin atmaya yardımcı olur.

NEFES EGZERSİZLERİ YAPIN

Her sigara içmek istediğinizde gözlerinizi kapatın, akciğer, bronş, nefes borusu ve solunum sisteminizi hissedin. Kontrollü olarak burundan nefes alıp daha uzun bir sürede ağızdan nefes verin. Sigara içme isteği hafifleyene kadar bir süre nefes egzersizine devam edin. Bu egzersizler akciğerlerinizi de güçlendirir.

BU ÇAYI İÇİN

Sigarayı bıraktıktan sonra vücudunuzu temizleyen bu çayı tüketin. İşte tarifi:

Malzemeler: Yarım tatlı kaşığı kaliteli yeşil çay, 7-8 yaprak melisa, yarım tatlı kaşığı rezene tohumu, iri bir tutam ıhlamur, yarım tatlı kaşığı papatya.

Yapılışı: Bitkileri 1 su bardağı kadar kaynamış suyun içine atın. Üzerini kapatıp 5-6 dakika demleyin. Sonra içindeki bitkileri süzün. Ardından ılık olarak için. İçine bir parça esmer şeker veya ince bir dilim limon ekleyebilirsiniz.tüketebilirsiniz. İçine küçük bir parça esmer şeker veya ince bir dilim limon ekleyebilirsiniz.

HANGİ BİTKİ NEYE İYİ GELİYOR?

Melisa sinir sistemini rahatlatır, gevşetir. Özellikle gerginlik ve huzursuzluğu azaltır. Ihlamur, sigarayı bıraktıktan sonra oluşabilecek öksürüğe karşı ve bronşların kendini temizleme fonksiyonları için yardımcı olur. Solunum yollarının da doğal bir destekleyicisidir. Papatya sinir sistemini rahatlatır, solunum yollarının temizlenmesine yardımcı olur. Sigarayı bırakanlarda gaz ve karında şişlik gibi yakınmalar oluşabilir. Rezene hem bağırsaklardaki spazmı çözmeye yardım eder hem de sindirim sisteminin bu dönemde gevşemesine yardımcı olarak sigarayı bırakanların yakınmalarına karşı bedeni olumlu yönde destekler.