Pandemide 65 yaş üzerine hayati tavsiyeler

SARS-CoV2 olarak bilinen yeni tip coronavirüs, ayrım yapmaksızın tüm insanları hastalandırabiliyor. Virüse maruz kalan kişilerde hastalık hiç belirti vermeden (asemptomatik) veya hafif düzeyde belirtilerle kendini göstermekle birlikte, özellikle 65 yaş üstündeki bireylerde yaşamı tehdit eden çok ağır hastalık tablosuna da yol açabiliyor. Dolayısıyla bu yaş grubunun tedbirlere harfiyen uymaları gerektiğinin altını çizen İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, tavsiyelerini şöyle sıraladı…

KRONİK HASTALIĞINIZ VARSA…

İleri yaştaki kişilerin SARS-CoV2'nin yol açtığı Covid-19'dan korunmaları ve sağlıklı kalmaları çok önemli. Özellikle kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, kronik böbrek hastalığı, KOAH, diyabet (şeker hastalığı), kemik iliği, karaciğer veya böbrek nakilli olanlar, inme (felç) geçirmiş kişiler, obezite ve onkoloji hastaları gibi kronik hastalıkları olanlarda Covid-19'un ciddi hastalık tablosuna yol açma riski yüksek.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME YAPIN

Covid-19 pandemi döneminde ileri yaşlı bireylerin bu enfeksiyondan korunabilmesi için aşağıdaki 10 tedbirin alınması önemli:

1- Zorunlu ihtiyaçların giderilmesi için kısa süreli çıkışlar dışında evde kalınması, mümkünse günlük alışverişlerin eve teslim şeklinde gerçekleştirilmesi.

2- Ev dışında bulunulan her durumda, ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takılması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi.

3- Sosyalleşmek ve moral desteği sağlamak için aile üyeleri ve arkadaşlar ile akıllı telefon veya bilgisayar aracılığı ile görüntülü görüşmeler yapılması.

EN AZ 6-7 SAAT UYUYUN

4- Dengeli beslenmeye önem verilmesi, kilo artışına yol açabilecek yüksek kalorili besinler (tatlılar, şekerlemeler, kızartmalar vb.) yerine taze sebze ve meyve tüketiminin artırılması.

5- Günde 6-8 saatlik uyku düzeni sağlanması.

6- Yeterli miktarda su tüketilmesi.

7- Evde zaman geçirilen bu süreçte düzenli olarak hafif dereceli egzersizler yapılması. (ev içinde koridorda adım atma, koltukta otururken ayakları hareket ettirme, masa kenarına tutunarak oturup kalkma gibi…)

İLAÇLARINIZI AKSATMAYIN

8- Kişisel hijyene dikkat edilmesi, ellerin ağız, burun ve gözlerden olabildiğince uzak tutulması.

9- Düzenli kullanılması gereken ilaç tedavilerine aksatmadan devam edilmesi ve böylece kronik hastalıklardan kaynaklanabilecek sorunların (örneğin şeker yükselmesi gibi) önüne geçilmesi.

10- Kontrolsüz şekilde kullanılan vitamin ve gıda takviyelerinin olumsuz etkilerinden korunmak için, gereken durumlarda doktor önerisine göre dozları belirlenerek vitamin desteği alınması.