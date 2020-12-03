Pandemide bu belirtileri ciddiye alın

COVID-19 pandemisinin ülkemizi ve dünyayı kasıp kavurmaya devam ettiği şu günlerde pek çok kişi virüs kapma korkusuyla hastanelerden uzak duruyor. Ancak bu yüzden teşhis ve tedavide geç kalınıyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Güven Güvenç, ciddi hastalıklara işaret edebilen kulak burun boğaz sorunlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

SES KISIKLIĞINA DİKKAT!

Sesiniz kısılmışsa ve 3 haftayı aşan bir süredir iyileşme olmuyorsa mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına başvurun. Altta yatan neden nodül, polip, reflü gibi habis olmayan bir sorundan kaynaklanabileceği gibi gırtlak kanseri de olabilir! Sigara ve alkol tüketimi fazla olanlarda kanser riskinin arttığını hatırlatmak isterim.

DİLDE İYİLEŞMEYEN YARALAR

Dilde çıkan yaraların çoğu aft olarak adlandırdığımız, ağrılı, günler ya da haftalar içinde gerileyip iyileşen yaralardır. Ancak dil üzerinde ortaya çıkan bir yara haftalar ya da aylar geçmesine rağmen gerilemiyor, aksine giderek büyüyorsa, kenarları düzensiz, ülserleşmiş bir görüntü sergiliyorsa, söz konusu yaradan kanamalar olmaya başladıysa ya da dilinizde mukozanın altında anormal bir sertlik meydana geldiyse, dil hareketlerinizde kısıtlılık olduysa, dilinizi ağzınızın içinde rahat döndüremiyorsanız ve konuşmanız bozuluyorsa bu durum dil kanserine işaret edebilir.

BOYUNDA ŞİŞEN LENF BEZLERİ

Baş-boyun bölgesi, lenf bezleri açısından oldukça zengindir. Bu bölgedeki lenf bezlerinin şişmesinin en sık nedeni enfeksiyonlar ve enflamatuvar hastalıklardır. Bu bölgelerdeki ağrısız, sert, çevre dokulara yapışık, haftalar ya da aylar içinde giderek büyüyen, antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen lenf bezleri bir baş-boyun kanserinin lenf bezine sıçraması sonucu ortaya çıkabilir ya da doğrudan lenf bezinden gelişen lenfoma adı verilen bir kanserin bulgusu olabilir. Boynun bir yanında yukarıda tarif edilen şekilde bir lenf bezi şişmesinin yanı sıra hastanın aynı tarafta bir işitme kaybı varsa, bu belirtiler bir nazofarenks (geniz) kanserine bağlı olarak ortaya çıkmış olabilir. Burada sözü geçen işitme kaybı genizdeki kanser nedeniyle orta kulakta sıvı birikmesinden kaynaklanabilir.

ANİ İŞİTME KAYBI

Hastalar aniden ortaya çıkan genellikle tek taraflı bir işitme kaybı fark ederler. Buna söz konusu kulakta tıkanıklık, uğultu ya da çınlama ve bazen baş dönmesi eşlik edebilir. Büyük oranda sebebi bilinemeyen bir hastalıktır ancak ortaya çıkmasında öne sürülen etkenler arasında damarsal ve viral nedenler, iç kulaktaki zarların yırtılması, bağışıklık sisteminin kişinin kendi vücudunu tahrip etmesi ve tümörler sayılır. Tanı ve tedavide ilk saatler ve günler değerlidir.