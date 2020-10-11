Pandemide karaciğer yağlanmasına dikkat!

Karaciğer hücrelerinde normalden fazla, hatta bazen aşırı derecede yağ toplanması anlamına gelen karaciğer yağlanması siroza neden olabiliyor. Uzman Dr. Ender Saraç, pandemi süreciyle birlikte pek çok kişide artan bu sorunun belirtilerini, sağlığımıza olumsuz etkilerini verdiği özel bir kür eşliğinde şöyle anlattı:

DETOKS MERKEZİ AMA…

Karantina günlerinden bu yana alınan kilolarla birlikte pek çok kişinin karaciğeri yağlandı. Ancak bu durum iyiye işaret değildir. Bu vücudun en önemli detoks merkezi olan karaciğerin temizleyici, arındırıcı işlevini tam yapamaması anlamına gelir. Dolayısıyla toksinleri atamayız ve metabolizmamız zarar görür.

NASIL ANLAŞILIR?

Karaciğer yağlanmasının teşhisi için en etkili ve en basit yol karaciğer ultrasonografisidir. Karaciğer hem yağlanıp, hem büyümüş olabilir. Bazen sadece yağlanmış olabilir. Bazen elle muayeneyle karaciğerin büyüdüğü hissedilir ancak yağlanmasını hissetmek zordur.

Bazen de kan tahlilinde karaciğer fonksiyon testlerini yüksek gördüğümüzde de şüphelenebiliriz. Aşırı yağlı beslenmeden belki daha çok şeker, tatlı, hamur işleri, makarna, pizza, ekmek, pasta, kek, simit, poğaça, börek, ayrıca fazla beyaz pirinç, mısır şurubu, alkol, fazla kızartma karaciğerin hoşuna gitmeyen beslenme tarzıdır.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Diyelim ki hazımsızlık, yorgunluk, karında şişlik, cildin eskisi gibi sorunsuz olmaması, gaz, yemek yedikten sonra özellikle bir şişkinlik hissi bir şüphe nedeni olabilir. Böyle bir durumda ben hastalarımdan karaciğer fonksiyon testleri ve eğer göbek-bel civarı irileşmiş ve yağlanmışsa bir de üst batın ultrasonografisi istiyorum.

ZERDAÇALI UNUTMAYIN

Bilinen en güçlü alkali olan toz zerdeçalı size bir kez daha hatırlatmak isterim. Karaciğer ve bedeni ağır metallerden arındıran, alkali etkisi olan safra kesesinin temizlenmesine yardımcı olan zerdeçal, yağlı karaciğeri temizlemek için harika bir doğal yardımcıdır. Günde 1-1.5 kaşık taze zerdeçal aynı miktar zeytinyağı ile karıştırılıp, içine 1 çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı toz zencefil eklenir. Bir cezvede yakmadan hafifçe ısıtılır, sonra 3'e bölünerek sabah-öğle-akşam yemeklerle beraber tüketilir.

İŞTE 7'Lİ ENGİNAR KÜRÜ

Peki ne yapacağız? Çok sayıda hastamda çok iyi sonuç aldığım 7'li enginar kürümün tarifi şöyle:

Malzemeler: 7 litre su, 7 avuç dolusu iyi yıkanmış enginar yaprakları, 7 avuç dolusu hindiba, 7 avuç dolusu deve dikeni, 7 tepeleme yemek kaşığı zerdeçal, 7 çay kaşığı lavanta, 7 limon.

Tarifi: Büyük bir tencereye örneğin bir aşure tenceresine 7 litre suyu koyun. İyice kaynadıktan sonra içine tüm malzemeler atın. Yaklaşık 20 dakika kadar kaynatıp, kapatın. 7 dakika bekleyin. İçindekileri iyice süzün. Soğuduktan sonra içine 7 limonun suyunu sıkıp, dökün. Yaklaşık 7 hafta süreyle sabah akşam büyük bir çay bardağı ya da küçük bir su bardağı ölçüsüyle ne çok aç ne de çok tok olarak için. Bunu soğuk yerde cam damacanalarda mümkünse bölerek buzdolabında saklamak daha sağlıklı olur.

KARACİĞERİN SEVDİKLERİ

Enginar, bakla, radika başta olmak üzere Ege otları, dereotu, limon, maydanoz, çekirdekli üzüm, kayısı (kuru-taze), gerçek bal (abartmadan), her türlü çok az şekerli komposto, doğal maden suyu, zerdeçal, udi hindi, kişniş, genelde taze doğal mevsimindeki taze sebze ve meyveler, genelde lifli posalı gıdalar, az yemek.

KARACİĞERİN SEVMEDİKLERİ

Alkol, kızartmalar, fast-food tarzı beslenme, genelde fazla miktarda koruyucu ve katkı maddesi içeren gıdalar, kimyasal ilaçlar, şekerli-asitli içecekler, beyaz un, beyaz şeker, mısır şurubu, aşırı yemek, işin kısacası göbek ve bel civarınız yağlanıyorsa, gaz ve hazımsızlığınız artıyorsa, cildinizde lekeler, sivilceler varsa karaciğerinize bir baktırmanızı öneririm. Karaciğer ihmal etmeye gelmez, ciddiye almazsanız, siroza kadar gidebilen bir süreci tetiklemiş olursunuz.…