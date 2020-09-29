Pandemide sonbahar depresyonuna dikkat!

Erken kararmaya başlayan hava, yaz aylarının program yoğunluğunun giderek yerini ev hayatına bırakması derken kendimizi sonbahar hüznünün içinde bulabiliriz. Özellikle bazı insanlar sonbahar aylarında daha gergin, daha huzursuz, daha melankolik veya daha sinirli olabilir. Gelelim Covid-19 ile hayatımızdaki değişikliklerin, sonbahar hüznü ile birlikte bizi nasıl etkileyebileceğine ve çözüm yollarına… İşte Karabulut'un tavsiyeleri…

KENDİNİZE ZAMAN AYIRIN

Kişinin gündelik hayatı rutinleşmiş ise, kendi işlerine, öz bakımına, zevklerine, hobilerine, sosyal çevresine ayırdığı zaman yeterli değilse, sonbahar ve pandemi şartlarından duygusal olarak daha fazla etkilenir. İş dışında uğraşı, hobisi olan kişilerin ise (sanat, müzik, üretim, gönüllü işler…) sonbahar ve pandemi şartlarının duygusal etkilerinden daha az zarar görebileceğini söyleyebiliriz.

ESKİDEN TEDAVİ GÖRDÜYSENİZ…

Geçmişte veya güncel olarak psikiyatri tedavisi görmüş, ilaç kullanmış kişiler de sonbahar depresyonu ve pandemi koşullarından daha çok etkileneceklerini unutmamalı.

İYİ BESLENİP, İYİ UYUYUN

Yeterince dinlenemeyen, iyi beslenemeyen, iyi uyuyamayan kişilerin yaşadığı fiziksel sıkıntılar, bir süre sonra, sonbahar ve pandemi şartlarıyla birlikte duygusal sıkıntılar yaratabilecektir. İyi uyuyan, sağlıklı beslenen, sevdiği kişilerle iletişim halinde olan kişilerin ruh sağlığı daha iyi olacaktır.

ÇOCUKLARINIZ İÇİN DE ÖNLEM ALIN

Okula gitmeyen-gidemeyen çocuklarımızın hareketsiz kalmaları, sağlıksız beslenmeleri, sosyal çevre ve arkadaşlarından uzakta kalmaları da onları bu şartlarda daha savunmasız kılacaktır. Bu yüzden çocukların hem bedensel hem de duygusal dünyalarına ayrıca dikkat etmek ve önlemler almak gerekebilir.

YENİ SOSYALLEŞME PLANLARI YAPIN

İnsanlarla iletişim halinde olmayı tercih eden kişilerin, pandemi şartlarına uygun yeni sosyalleşme planları yapması, bağlantılarını koparmak yerine yüz yüze görüşmeden kaçınarak başka iletişim yollarını tercih ederek ilişkilerini sürdürmesi yerinde olacaktır.

EVDE ETKİNLİK YAPIN AMA…

Ev içinde yapılabilecek bireysel veya grup etkinlikleri planlanabilir. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki, kış ayları canımızın daha az bir şeyler yapmak istediği aylardır. Kimi zaman boş boş oturup sessizliği dinlemek bile bize iyi gelebilir.

NE ZAMAN DESTEK GEREKİR?

Can sıkıntısı, karamsarlık, hüzün, dikkat dağınıklığı, iştahın ve uykunun bozulması gibi belirtiler, eğer gündelik hayatımızdaki işlevselliğimizi bozmaya başlarsa, örneğin çalışamaz hale geldiysek, mutlaka bir psikiyatri uzmanına başvurmalıyız.