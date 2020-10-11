Pandemide tüp bebekle ilgili merak edilenler

Bugüne kadar yapılan araştırmalarda görüldü ki Covid-19'un anneden bebeğe direkt olarak büyük olasılıkla geçişi yok. Bebeklerde – bebek plasentalarında ya da anne sütünde virüse rastlanmadı. Kısıtlı veriler olmasına rağmen corona virüsü hamilelik sürecini etkilemiyor. Peki bu süreçte tüp bebek tedavisi yaptırılabilir mi? Çiftler için bir risk var mı? İşte Prof.

Dr. Bülent Tıraş'ın bu sorularıma verdiği yanıtlar…

TEDAVİ YARIM KALDIYSA…

Anne-baba adayı Covid-19 olmadığı ve tedbirlere uyduğu sürece tüp bebek tedavisi yaptırabilir. Yarım kalan tedavilerine de devam edebilir. Yarım kalan tedavi denildiğinde aslında hangi aşamada olunduğu dikkate alınmalıdır. Hastanın embriyo oluşturulması aşaması tamamlandıysa pandemide embriyo dondurulma işlemi yapılmıştır. Şimdi bu hastaların protokolleri dahilinde tedavi devam edecektir.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Salgın döneminde gebe kalan, gebeliği devam eden, doğum yapanlar oldu. Doğal yaşam süreçleri bir şekilde devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından önemle üzerinde durulan kurallar doğal olarak tüp bebek hastaları için de geçerlidir. Çiftler maske, mesafe ve hijyene çok dikkat etmelidir. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler bu noktalara dikkat ederse tüm bu tedbirler virüsün bulaşma riskini düşürür. Tedavi süreci ayrıca bir risk oluşturmaz.

Hastaların ateş ölçümü yapıldıktan sonra anket dolduruluyor. Eğer risk görülürse sürüntü örneği alınıp Covid-19 olup olmadığı Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilip 1-2 gün içinde gelen cevap doğrultusunda tedaviye başlanır- ertelenir ya da başlanmaz. Öte yandan bugüne kadar yapılan araştırmalarda kadınların özellikle rahim ve vajinal akıntılarda Covid-19 virüsüne ait bulgulara rastlanmadı.

Yurt dışından gelecek hastalara nasıl bir prosedür uygulanıyor?

Yurtdışından Türkiye'ye bebek sahibi olmak için gelen çiftlerle ilgili herhangi bir kısıtlama öngörülmüyor. Sadece son yaptırmış oldukları Covid-19 negatif testi isteniyor. Bu kişiler karantinaya girmeden tedavilerine başlayabiliyor.

Tüp bebek tedavisindeki son gelişmeler nelerdir?

En son teknoloji ve yenilikleri kullanarak çiftlerin evlat sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmeye çalışıyoruz. Mikroçip gibi sperm seçme yöntemlerinden başlayarak, embriyoların genetik olarak taranması, gebelik aşının kullanılması, gebelik oranlarını artıran diğer yöntemlerin kullanılması, ayrıca son dönemlerde yumurta rezervi zayıf olan ya da erken menopozda kullanılan PRP tedavisi, rahim zarı kalınlaşmayan kadınlarda Endometriyal PRP yöntemi ile çok sayıda infertil (kısırlık sorunu olan) çifti bebek sahibi yapmayı başardık.

Erkekler için de henüz araştırma safhasında olan Plazma Tedavisi ile hiç spermi bulunmayan, spermleri tamamen hareketsiz olan, ileri derecede morfoloji bozukluğu olan erkeklerde yüksek başarı elde ettik. Bu yöntemle elde ettiğimiz embriyolarda 10 çiften 7'si gebe kaldı.