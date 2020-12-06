Pandemiyle tetiklenen bu sorunlara dikkat!

Nefes alma problemleri

Doğru ve uygun maske kullanımının doğumsal ve travmatik nedenli septum deviasyonuna (burun kemik ve kıkırdak eğriliğine) sahip veya alerjik bünyeli (ilaç kullanan) kişilerde nefes alma problemini artırdığını kesin olarak düşünebiliriz. Detaylı tıbbi muayene sonrasında bu ertelenemez işlevsel sorunların yapılacak yapısal/düzeltici (+/- estetik) ameliyatlarla giderilmesi gerekir. Yeni tip koronavirüs enfeksiyonu geçiren kişilerin tedavi sırasında değişik düzeylerde yaşadığı geçici veya kalıcı akciğer problemleri, bu fiziksel nefes alma problemini daha da sorunlu hale getiren önemli bir faktördür. Bununla beraber geçirilmiş bir rinoplasti ameliyatı sonrasında iyileşme döneminde burundan virüs analizi için sürüntü örneği alınmasında bir sakınca yoktur.

Koku ve tat kaybı

Covid-19 bulaşmış kişilerde geçici veya kalıcı rastlanılan koku alamama sorunu burnun fonksiyonel yetersizliği açısından büyük problemdir. Lezzet ve tat kaybı doğal olarak koku alamamaya eşlik eden bir başka büyük sorun. Koku eğitimi ile ilgili yapılacak çalışmalar koku keskinliğinin geri dönüşümünü hızlandıracak bir seçenek olabilir.

Maskne

Özellikle akneye eğilimli ve yağlı ciltlerde sık ve meslek gereği sürekli maske kullanımına (sağlıkçılar, kasiyer ve güvenlik görevlileri gibi…) bağlı oluşan akne sorununa verilen addır. Tedavisi dermatolojik muayene ve cilt tipine uygun kişiye özel hazırlanan akne tedavi protokolleriyle mümkündür.

Saç problemleri

Hem sürekli bone kullanımı hem de yaşanan uzun süreli evde kapalı kalmaya bağlı uyku bozukluklarının tetiklediği sorunlar “psikolojik hedef organ” olan saçlarda güçsüzleşme, zayıflama ve dökülmelere neden olabilir. Bu süreci konjonktürel stres, fiziki zorlanma, hormonal veya vitamin eksiklikleri kolaylıkla etkileyecektir.

Elde döküntü, kuruluk ve çatlaklar

Sık el dezenfektanı veya kolonya kullanımı ciltte kaşıntı, dökülme, çatlak ve kuruluğa (egzamaya) neden olur. Her el yıkama sonrasında el cilt bariyerini koruyucu ve besleyici kremlerin kullanılması basit ve hızlı bir çözüm için yeterli olabilir.

‘Estetik Kaçış' operasyonları

Evde uzun süreli hareketsiz kalmak bazı kusurların şiddetli algılanmasına neden olabilir. Bu süreçte yaşanan kaygı, belirsizlik ve yoğun sıkıntıdan kaçmak için ani kararla estetik kararı almak risklidir. Bu konuda uzman bir doktordan psikolojik destek almak kolay çözüm olabilir.

Kulak arkası tahriş yarası

Dar veya kısa maske ipi kullanan kişilerde gözlenen kulak arkasında tahrişe bağlı kızarıklık, hassasiyet ve bazen yüzeysel ağrılı açık yaralar sık gözlenmekte. Çözüm sert maske iplerinin enseden geçen aparatlara bağlanması ve yara için pomad veya merhem kullanımı olabilir.

İşte sık tercih edilen estetik ameliyatlar

Üst dudak kısaltma veya kaldırma, burun ucu estetiği ve gamze estetiği ile iz tedavileri maske altında kalan bölgelerde oldukları için bu dönemde sık tercih edilen ameliyatlar arasında dikkat çekiyor. Pandemi döneminde ameliyat sonrası korse altında kalan meme küçültme, büyütme ve kaldırma, karın ve kol germe ile liposuction ile beden şekillendirme ameliyatları talep görmektedir.