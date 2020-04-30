Panik atağı corona ile karıştırmayın

– Gündemi belli zaman aralıklarında takip edin. Gün içinde sürekli haber kaynaklarını takip etmeniz ve bu sürecin takıntılı bir hal alması, olumsuz ruh hali oluşturmakla birlikte var olan kaygı durumunu da artırır.

– Sosyal iletişime önem verin. Gün içinde sevdiklerinizle on-line görüşmeler yapın, habiler edinin, sevdiğiniz işlerle uğraşın. Zihninizi gündem dışı şeylerle meşgul edin.

İŞTE ARADAKİ FARK

– Panik atak durumunda görülen solunum sıkıntısı durumu birçok kişide “nefes almada zorlanıyorum acaba nedeni corona virüsü mü” kaygısına yol açmaktadır.

Panik atakta nefes almada zorlanma gibi semptomlar çok kısa sürede en üst noktaya ulaşır ve belli bir süre sonra nefes alımı kontrol altına alınır, kişi eski yaşantısına geri döner.

Oysa solunum sıkıntısı ve nefes darlığı uzun sürerse ve bu belirtilere ateş ve öksürük eşlik ederse corona virüsünden şüphe edilmeli. Panik atak sürecini yanlış yorumlamamak ve kendinize bu belirtilerin panik ataktan kaynaklandığını hatırlatmak faydalı olacaktır.

Nefes egzersizi yapın

– Nefes egzersizleri, beden farkındalık ve meditasyon çalışmaları ile hem var olan gerginlik, kaygı durumu azalmakta hem de kişi bedeninde olan değişimleri fark edip, kontrol edebilmeyi öğrenebilmektedir.

– Yaşanılan süreç günlük işlevlerinizi bozuyorsa ve bu kaygı durumuyla baş edemiyorsanız profesyonel destek almaktan çekinmeyin.

Olumsuz düşüncelerinizi değiştirin

– Panik atak sırasında bedende meydana gelen değişimlere odaklanmak var olan kaygının artmasına neden olabilir bunun yerine beden farkındalığınızı başka yere yönlendirmek önemlidir.

Hareket etmek, zihninizi başka şeylere yoğunlaştırmak, odağı beden belirtilerinden çekip farklı şeye odaklamak, panik atak belirtilerini kontrol altına almayı sağlar.

– Aklınıza gelen olumsuz, abartılı düşüncelerin zihninizin ürettiği düşünceler olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını kabul edin. Olumsuz düşünceler, olumsuz duygulara; olumsuz duygular ise olumsuz davranışlara yol açmaktadır.

Bu yüzden kaygının yönettiği bir davranışı durdurabilmek ve kontrol altına alabilmek için öncelikle zihninize gelen olumsuz, abartılı düşünceleri değiştirmeniz gerektiğini unutmayın.